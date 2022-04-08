解碼AV圈6／冷知識報你知！假精液這樣調　女優名有含意

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男優相較女優，片酬偏低，且大量耗費體力，如果每次都要拍到射出的畫面，對男優又是更大的挑戰。知名的AV影評人、「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋說，台灣A片都是無碼片，日本是有碼片，主要是方便造假，不見得真的有插入。
台灣男優都是真槍實彈演出，但總還是會有射不出來的時候，這時候就需要假精液。Jacky透露，假精液通常是用太白粉、煉乳、綠茶，若無太白粉，用糯米粉也可以，加入牛奶、煉乳、蛋白或奶球當基底，有時候也會加入果糖，變成淡黃色稠狀物，但顏色仍偏淡，所以還要再調色，最常用的就是綠茶，加入後的顏色就會剛好，光看外觀幾乎以假亂真，最重要的，「還可以吃」。
不過Jacky說，調製還是嫌麻煩，現在市面上也有直接販售，標榜「像精液」的潤滑液，有時為節省時間，劇組也會直接使用。
新銳AV導演阿嘉（化名）說，有時候男優不夠專業，不小心射了，就要找「屌替」，即找其他男優當替身但只拍下體不拍臉，或是修改劇情，避免不連戲。
二、女優藝名怎麼來？
有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢說，她過去在直播時期，就用「Mon」當代號，翻成中文就是夢夢，沿用迄今。有「暗黑楊丞琳」稱號的女優夢若羽說，第一次拍片時，片商提供的劇本，上面的女優就叫「孟若羽」，她也是沿用到現在。
孟若羽也提到好友金寶娜與苡若。苡若也是片商給的名字，金寶娜則是經紀人取的，因為想把她捧成台韓混血兒，就想了一個比較像韓國的名字。
三、男優平常要吃保養品嗎？
資深男優Jacky說，當男優很耗費體力，除了要多運動、多練核心外，還是要補充營養，主要就是蛋白質，跟一般的運動員大同小異。不過若還是想要吃食品保養，可以喝蜆精，或是市面上很紅的「瑪卡」相關產品。
四、女優平常都在做什麼？
《NOWnews》訪問了三名女優，除了吳夢夢與孟若羽外，還有一名入行不久的女優Rona，她們都說私下的生活，就跟一般女生沒什麼兩樣，例如逛街、喝下午茶、追劇等等。不過她們也都說，平常還是要保養膚質、保持身材。孟若羽說，女優也是需要保養私密處。
五、片酬怎麼分？
一名知情人士透露，一開始與金主談時，就會說好資金多少、給女優多少，但金主、通常是平台商，不太會先給錢，都要由製作單位先墊錢，後續再請款。若有獲利，也會先講好是六四分或是七三分。
片子完成後會上架到哪些平台，也都會是先講好，可能會是某個平台獨家，但也可能為了多曝光，一部多賣。
不過金主給錢的方式，相關人員就相當低調，僅說不會直接由金主轉帳過來，通常會透過第三國，且金主也會提供選擇，看要直接收人民幣，或是收虛擬貨幣。