羅小白女兒暴風式成長！「抓周結果出爐」 親友全傻眼
去年身格當媽媽的藝人羅小白，近日歡慶小孩允寶滿周歲，特地包下親子空間與親朋好友歡慶生日。慶生會的重頭戲是抓周活動，現場準備了眾多道具，小白還讓現場的親友下注預測允寶抓周的結果，結果允寶陸續抓出了吉他、元寶及鍋鏟。
小白對抓周結果感到驚喜，她笑說：「其實第一個抓吉他一點也不意外，因為平常在家或在爸爸的工作室就常常給他玩，元寶的話的確有點嚇到，也希望她以後真的能用自己的興趣來賺錢跟爸爸媽媽一樣。拿到鍋鏟其實是最意外的，現場40、50個親朋好友中，也只有一個人預測這個，但我很開心，因為媽媽幾乎不太會下廚，希望她以後可以煮飯給媽媽吃！』」
大家都說當媽媽之後都會覺得時間過得特別快，因為小孩的成長速度很快，小白表示：「一轉眼那個只會哭的小嬰兒，已經開始會表達自己的想法了。而且真的是長越大學越快，感覺真的像一個小大人！她一歲以後我在乎的也不一樣了，在一歲以前覺得就是努力把她養大，吃好吃滿健健康康就好。一歲以後發現她開始聽得懂我們說話，所以我就開始擔心教育問題，很怕她學到些不好的事。」引人注意的是，羅小白提到，女兒抓周結束後，竟然已經可以「趴趴走」，暴風式成長讓她驚訝不已。