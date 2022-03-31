朱立倫反18歲公民權複決綁大選　綠幕僚曝2大原因

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該資深幕僚話鋒一轉說道，朱立倫為何要主張反對複決綁大選，大多數的人都認為，就只是因為台灣國內普遍年輕人不支持國民黨，擔心18歲公民權通過會對國民黨而後的選舉更加不利，但依照朱立倫政治精算師的個性，修憲第一階段在立院投票的階段，突然轉彎讓國民黨立委投下同意票，在通過後，馬上搶功說他最早主張18歲公民權，但又隨即說反對複決綁大選，背後用意當然沒有這麼簡單。
他指出，首先，就是朱立倫與國民黨想被年輕人說他反改革，但恐怕又不想18歲公民權通過。朱立倫明知台灣修憲程序必須是兩階段，一個是在立法院審議，必須要有四分之三的立委出席，四分之三的同意，另外就是必須「有效同意票過選舉人總額之半數」，修憲案才能真正通過。第二階段要通過，必須要高達的門檻965萬同意票，才能算通過，門檻比起公投四分之一同意來得高許多，所以在他兩害相權取其輕的精算下，先同意讓修憲第一階過，等到第二階再來阻擋，可能就會將責任推鍋民進黨。
這位幕僚接著點出，朱立倫不想讓修憲通過的第二的原因，只要看中國國台辦這兩天對台灣修憲齜牙咧嘴就可以知道。國台辦近來痛批18歲公民權修憲是「謀獨」，讓才看似「大方」放行立院三讀修憲案的國民黨立刻投鼠忌器。畢竟修憲本身就是制憲權的行使，在中國眼中視同是對台灣國家主權的再度聲張。也難怪，國台辦會痛罵18歲公民權修憲是「謀獨修憲」，可見，朱立倫跟國民黨反對複決綁大選的另一重要因素，就是為了緩頰北京的強烈反應，並且暗示國民黨會確保讓本來門檻就很高的複決案不會過關。