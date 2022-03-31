越男計畫划船千里去印度尋妻！癡情男漂回泰國被救援

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越南大使館知情後，已聯絡泰國海軍並取得 Ho Hoang 的聯絡方式，但他仍決定繼續留在泰國尋找機會到印度。越南大使館人員表示會提供協助，按既定程序申請印度簽證。雖然有網民取笑這名癡情男的行為相當愚蠢，仍有部份支持者認為：「這是危險又瘋狂的真愛！」
據悉，癡情男透露，他於3月2日由胡志明市到達新曼谷國際機場（Suvarnabhumi Airport，又稱素萬那普國際機場）。雖然他計劃乘搭飛往印度的航班，但他仍未獲發簽證。念妻心切下他從曼谷乘巴士到普吉島，在當地買了艘橡皮艇，3月5日正式出發，打算獨自划船橫渡孟加拉灣，到2000公里外的印度，身上甚至沒有導航系統。他原計劃在颱風季節前通過孟加拉灣，但出發不久已受逆風阻行，在海上2星期進度仍非常有限。
從泰國海軍發布的圖片可見，可憐的癡情男划了18天仍在泰國海域。泰媒指當局已將他帶回普吉島並做進一步的安置，並已聯絡越南及印度大使館。越媒指，駐泰大使館已派員聯絡泰國海軍接觸癡情男，他向大使館透露自己來自隆安省，現在正在普吉島醫院療養，情況穩定，但醫院會進一步檢查他的心理健康狀況。 大使館指男子未能清楚說明他如何和印度妻子結婚，他過去也從未向越南駐印度大使館申請結婚證明，但他目前沒打算回越南，想延長泰國入境簽證，等待機會再去印度，駐泰國大使館人員會協助他申請到印度的簽證。