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陳喬恩嫁到「富二代大暖男」　曾偉昌根本在寵小公主

▲曾偉昌（左）對陳喬恩十分寵愛。（圖／曾偉昌IG）
▲曾偉昌（左）對陳喬恩十分寵愛。（圖／曾偉昌IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-31 14:06:132022-03-31 14:36:08

42歲陳喬恩參加大陸實境秀和小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）結緣，兩人交往2年多，今（31日）傳出到大安戶政事務登記結婚，閨密趙小僑向《NOWnews今日新聞》證實並獻上祝福。曾偉昌雖然家境優渥，但沒有公子哥氣息，對陳喬恩百般呵護，當成小公主在寵。

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▲曾偉昌、陳喬恩姐弟戀修成正果愛。（圖／曾偉昌IG）
▲曾偉昌、陳喬恩姐弟戀修成正果。（圖／曾偉昌IG）
▲陳喬恩（左）與 Alan感情穩定。（圖／陳喬恩 IG）
▲曾偉昌以「小辣椒」形容陳喬恩，坦言認識陳喬恩後畫風變得越來越明亮，「我比較無聊，她比較有趣，給我很多靈感。」（圖／曾偉昌IG）
▲曾偉昌以「小辣椒」形容陳喬恩，坦言認識對方後畫風變得越來越明亮，「我比較無聊，她比較有趣，給我很多靈感。」（圖／曾偉昌IG）
曾偉昌曾在節目上透露從事健康食品研發事業，有網友爆料他家世背景相當好，不僅坐擁好幾座莊園和豪宅，還有私人直升機，稱他是大馬超級富二代，不過曾偉昌本人對此相當低調，曾說過「我是一個普通人」。

▲▼曾偉昌本身是藝術家，喜愛繪畫、健身、打高爾夫球、做菜。（圖／曾偉昌IG）
▲▼曾偉昌本身是藝術家，喜愛繪畫、健身、打高爾夫球、做菜。（圖／曾偉昌IG）
▲曾偉昌本身是藝術家，喜愛繪畫、健身、打高爾夫球、做菜。（圖／曾偉昌IG）
在與陳喬恩交往後，曾偉昌不避諱與女友公開放閃，對陳喬恩的疼愛也一一露餡，除了因為疫情關係，與陳喬恩愛相隨來台灣定居，某次兩人外出，陳喬恩穿卡通拖鞋，但因為天氣嚴寒，陳喬恩怕冷，貼心的曾偉昌就脫下球鞋給對方穿上，自己則勉強穿著憋腳的拖鞋。

▲曾偉昌（左）、陳喬恩一起現身壁畫揭幕儀式。（圖／記者陳明安攝）
▲曾偉昌（左圖）的畫作前陣子公開展覽，陳喬恩現身支持。（圖／記者陳明安攝）
另外，今年春節，陳喬恩邀昔日「七朵花」成員趙小僑、賴薇如等一票友人來家裡吃飯，但掌廚的不是陳喬恩，而是曾偉昌，曝光的照片，身材壯碩的曾偉昌繫著圍裙，在廚房忙進忙出，準備10人份的晚餐，陳喬恩拿一杯紅酒在旁錄影，一副悠然自得的樣子，「今天私廚要下廚，我什麼都不會欸，我來開酒喝好了！」

▲陳喬恩（左圖右）炫男友好手藝。（圖／翻攝陳喬恩IG）
▲陳喬恩（左圖右）炫曾偉昌的好手藝。（圖／陳喬恩IG）
▲陳喬恩男友曾偉昌（Alan）廚藝精湛。（圖／翻攝陳喬恩IG）
▲曾偉昌廚藝精湛。（圖／陳喬恩IG）
陳喬恩後來PO出一桌菜色，男友料理的牛排、龍蝦、干貝、燉飯都是頗花工夫的食物，她以幸福的口吻說：「特別感謝我家私廚也太厲害了吧...所以說煮飯這種事情也是天分，像我煎蛋翻面都要看運氣，嘴又挑又不洗碗的人，真是好口福啊！」令外界見識到曾偉昌對陳喬恩寵溺的程度。（編輯：楊穎軒）

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