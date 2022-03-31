3月全台房市交易量年增9%　若連續升息明年需求恐減少

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陳金萍表示，去年3月正值房地合一稅2.0修法紛擾，不過在民眾了解政策意涵後，對於自住、置產衝擊小，加上資金潮、低利環境挹注下，民眾購屋信心提升，交易量增，因基期已高，今年3月交易量僅小增，全台房市表現優於去年同期，不過，成長幅度收斂，年增率已不若去年有3成的增長，顯示今年房市穩定中仍有挑戰。
觀察3月看屋量仍屬高檔，民眾看屋、尋屋積極，購屋意願強勁，加上通膨增溫，在錢變薄的狀況下，民眾開始選擇購屋置產來保值，不論首購、換屋或置產需求都有明顯增加的跡象。陳金萍補充，近期發現高資產族群逐漸歸隊，尤其青睞地段、產品稀有性等優勢的房產，積極投入房地產市場，帶動中高總價產品交易回溫。
陳金萍說明，今年國際情勢詭譎多變，俄烏戰爭引發的地緣政治風險以及各國貨幣緊縮已拉開序幕，美國聯準會恐鷹派升息，台灣目前跟進升息1碼，雖僅是回到疫情前水準，不過國內享受超低利率環境已長達14年之久，根據2022年Q2永慶房產趨勢調查結果發現，高達八成消費者認為升息超過3碼就會造成房貸還款壓力，可能降低購屋意願，短時間內對於房市衝擊並不明顯，但若持續性升息，購屋需求減少的機會大增，可能在明、後年顯現。
整體而言，陳金萍強調，目前台灣出口表現亮眼，民間消費持續回溫，國內經濟動能穩定成長中，加上市場資金仍豐沛，台商回流、民間投資等利多不變，房市動能受支撐，今年房市雖有挑戰，仍有成長空間。