COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

3月全台房市交易量年增9%　若連續升息明年需求恐減少

▲雖然有通膨及升息壓力，但國內房市依舊火熱，永慶房屋統計，3月全台成交量依舊年增9%。（圖／NOWnews資料照片）
▲雖然有通膨及升息壓力，但國內房市依舊火熱，永慶房屋統計，3月全台成交量依舊年增9%。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-31 14:05:32

台股持續高檔盤整、出口暢旺，國內經濟基本面佳，且通膨壓力逐步顯現，推升自住、置產需求，加上農曆春節前的買氣遞延出籠，導致今年3月全台房市交易量較去年同期成長9%。根據永慶房產集團統計統計，與去年3月同期相比，台北與台南持平，新北與桃園分別成長1%與20%，新竹縣市量增9%，台中成長16%，高雄則量增13%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，通常在農曆年後民眾會回歸正常看屋步調，交易量會有較明顯的成長，而今年也不例外，雖然去年12月央行實施第四波選擇性信用管制，而內政部也通過五大措施抑制房市炒作，讓部分民眾購屋態度轉趨觀望，不過，打炒房政策主要鎖定短期投機炒作，自住、長期置產投資需求其實不受衝擊，因此，有購屋意願的民眾仍積極進場，讓今年3月交易量仍較去年同期成長近一成。

陳金萍表示，去年3月正值房地合一稅2.0修法紛擾，不過在民眾了解政策意涵後，對於自住、置產衝擊小，加上資金潮、低利環境挹注下，民眾購屋信心提升，交易量增，因基期已高，今年3月交易量僅小增，全台房市表現優於去年同期，不過，成長幅度收斂，年增率已不若去年有3成的增長，顯示今年房市穩定中仍有挑戰。

觀察3月看屋量仍屬高檔，民眾看屋、尋屋積極，購屋意願強勁，加上通膨增溫，在錢變薄的狀況下，民眾開始選擇購屋置產來保值，不論首購、換屋或置產需求都有明顯增加的跡象。陳金萍補充，近期發現高資產族群逐漸歸隊，尤其青睞地段、產品稀有性等優勢的房產，積極投入房地產市場，帶動中高總價產品交易回溫。

陳金萍說明，今年國際情勢詭譎多變，俄烏戰爭引發的地緣政治風險以及各國貨幣緊縮已拉開序幕，美國聯準會恐鷹派升息，台灣目前跟進升息1碼，雖僅是回到疫情前水準，不過國內享受超低利率環境已長達14年之久，根據2022年Q2永慶房產趨勢調查結果發現，高達八成消費者認為升息超過3碼就會造成房貸還款壓力，可能降低購屋意願，短時間內對於房市衝擊並不明顯，但若持續性升息，購屋需求減少的機會大增，可能在明、後年顯現。

整體而言，陳金萍強調，目前台灣出口表現亮眼，民間消費持續回溫，國內經濟動能穩定成長中，加上市場資金仍豐沛，台商回流、民間投資等利多不變，房市動能受支撐，今年房市雖有挑戰，仍有成長空間。

真有錢！北市「億級豪宅」12筆交易　6成砸現金買不貸款

房市／財政部出招！預售換約移轉費用變嚴　跑短線多繳稅

日式老屋公益圖書館「文房」　 清明連假周末開放參觀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀