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態度軟了？僅能用盧布買天然氣　德國：蒲亭稱用歐元也行

▲俄羅斯總統蒲亭向德國表示可以使用歐元購買天然氣。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭向德國表示可以使用歐元購買天然氣。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-31 14:03:41

為了反制國際間的制裁，俄羅斯先前列出了「不友善國家」名單，更要求名單上的國家在購買俄羅斯能源時，僅能使用盧布支付。不過德國30日表示，俄羅斯總統蒲亭已告知德國，歐洲買家可以繼續用歐元購買俄國天然氣，態度似乎有所放軟。

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綜合外媒報導，蒲亭先前宣布，自4月1日起，「不友善國家」應當使用盧布支付天然氣等能源，並指示央行、國企等相關部門制訂出具體的方案。俄羅斯下議院「國家杜馬」（State Duma）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）更威脅，「石油、穀物、金屬、化肥、煤炭、木材等出口物資也將很快切換至相似的支付方式。」

七大工業國集團（G7）28日拒絕使用盧布支付俄羅斯能源帳單，其中也包括俄羅斯天然氣依存度高達55%的德國。

德國政府發言人指出，蒲亭在30日的電話會議中，向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，俄羅斯天然氣需以盧布購買的法令仍於4月1日生效，但是歐洲買家仍可以用歐元支付，就如同過去一樣轉帳至俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），再由後者兌換成盧布。

根據了解俄羅斯天然氣工業銀行業務主要是處理能源合約，目前尚未受到西方制裁，據傳蒲亭已經下令要求央行和國營天然氣公司31日前準備好換匯的相關文件。

德國政府發言人稱，蕭茲在通話中不同意相關安排，但要求俄方以書面方式提供更多資訊。發言人補充稱，G7協議仍存在，該協議規定俄羅斯的能源供應將僅以歐元或美元支付。

克里姆林宮也在同日發布聲明，稱改以盧布購買天然氣的決定，不應該影響與歐洲天然氣進口商的合約條款，並試圖合理化用盧布付款的要求，稱歐盟國家凍結俄國央行外匯存底的行動違反國際法。

目前歐洲約有四成天然氣由俄羅斯供應，為防止與俄羅斯的談判陷入僵。德國為因應莫斯科當局的「斷氣」威脅，更在30日時，發布「天然氣短缺早期預警」，將成立危機小組，加強監察天然氣供應，同時強調目前供氣安全仍有保障。

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