大S才閃嫁！小S突痛哭訴內心話　全因太想他

大S日前才宣布喜訊，與具俊曄結婚，小S（徐熙娣）也有好消息，近來推出專輯《elephant DEE的demo Oops!》，專輯中寫給爸爸的《欠揍的你》隨之曝光，歌曲以帶著輕鬆平淡卻又蘊含著深刻的愛的口吻，將這首歌獻給已在天上的父親。MV裡她緩緩的走在一條漆黑的路上，邊走邊唱著，直到尾聲也流下了真摯的眼淚，令人動容，她感慨說道那些都是已經再也回不去的過去。
小S她分享當初想寫下《欠揍的你》的動機：「我一直都很想寫一首歌給我爸，因爲我不希望大家對他的印象好像只是很愛喝酒的爸爸，好像我們不愛他。可是其實我們非常愛他，我想把我真實的感受，還有我們跟爸爸的相處之間的事寫下來。」她更聊到過去和爸爸相處的故事：「以前小時候，他會把我跟姐姐放在他的手掌上，然後舉很高，我們覺得很好玩卻又很害怕；長大之後，爸爸也是負責滿足我們的角色，像我們很喜歡吃某一款泡麵跟麻荖，他就會直接買一整箱給我們。」
這次MV導演讓小S緩緩地沿著一大條筆直的路邊走邊唱，更選在寧靜的夜晚拍攝，一片漆黑的環境也讓她邊唱邊想著過去和爸爸相處的細節，一下子回憶湧上心頭，拍到尾聲甚至流下眼淚，內心充滿感觸。她說道：「在拍攝的當下想起很多瑣碎的片段，想到他每次回到家一定會吹口哨，然後我們喊『爸爸！』的畫面；想到他帶著我們到公園裡拍寫真集等等，很多很珍貴的小事。」而她也希望每個人都能好好珍惜與家人的時光。