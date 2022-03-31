董娘抱怨眼皮下垂顯老　竟胸腺瘤惹禍

經營批發業的李姓董娘平時總是珠光寶氣，偶爾進廠保養「修修臉」，但她最近攬鏡自照時，發現兩眼眼皮嚴重下垂，加上左右眼不對稱，經檢查診斷為重症肌無力症，進一步安排檢查，找出是胸腺瘤惹禍，手術切除後恢復順利，重現往昔電眼，醫師也提醒民眾，眼皮下垂恐是多種疾病徵兆，務必儘速就醫。

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年約40多歲的董娘十分重視外表，半年前她開始發現眼皮下垂程度越來越明顯，本來以為是年紀大，皮膚鬆弛很正常，沒想到兩側眼皮下垂日益明顯，趕緊諮詢神經內科安排檢查，發現不僅眼皮下垂，且有手腳無力症狀，安排肌電圖及抽血檢查後，確診為重症肌無力症，建議轉胸腔外科進一步檢查。

胸腔外科醫師劉柏毅表示，患者來診後安排胸部斷層掃描，果然發現有2公分左右的胸腺瘤，所幸經手術後，董娘順利恢復往昔風采。

劉柏毅指出，胸腺是指胸骨後的腺體，負責淋巴球的生長、分化及分泌胸腺素等功能，一般會在青春期前達到最高峰，之後會開始退化，到30至35歲逐漸為脂肪組織所取代，但如果腺體異常生長或分化，就會開始產生囊腫或腫瘤，一旦演變成惡性腫瘤，很可能會出現遠處轉移症狀，擴散到其他器官。

劉柏毅解釋，由於民眾初期罹患胸腺瘤往往無感，幾乎與正常生活無異，等到健檢或身體出狀況才發現時，病情可能已經十分嚴重，因此提醒如果有出現重症肌無力症狀，包含眼皮下垂、手腳無力、咬字不清等症狀，就得提高警覺，盡快就醫，醫師會提供藥物、注射、手術等方式改善。