NBA／勇士老將們用表現打臉Iguodala　年輕化勢在必行

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然而今天在和鳳凰城太陽的對決中，正是新星Jordan Poole爆發砍下賽季新高38分，他們才能和對手纏鬥到最後一刻。而3位王朝功勳——Iguodala、Klay Thompson和Draymond Green，全場合計28投8中、得到24分，發生了10次失誤。
這一場比賽J.Kuminga只打了5分多鐘，M.Moody只上40秒，所以左右勝局肯定不會是這兩位新秀。太陽這一場發揮得非常糟糕，但勇士不停的失誤、加上切入上籃「放槍」，讓他們錯失了把比數拉開的機會。
但就算如此，灣區仍有機會贏球，真正使他們吞下4連敗的，是他們在關鍵時刻的處理。而王朝時期得到的賽場經驗，本來是這支球隊最引以為傲的東西。
比賽進入到最後兩分鐘時，Thompson在一次掩護後勉強的出手，直接奉送給了對方球權，接著Chris Paul很快在另一個半場打進超前兩分。而當Poole透過罰球再次幫助球隊反超時，K湯對Devin Booker的一次不必要犯規，讓他們失去了本場最後一次領先。
接著Draymond Green和Otto Porter Jr.在配合上發生失誤，後者掩護後並沒有進行空切，這個走位失誤讓Green發生了一次讓Paul掩嘴大笑的走步違例。太陽把握了這個機會，Paul在錯位的情況下，輕鬆吃掉Porter，把領先擴大到3分差。
這一場比賽無疑相當關鍵，今天輸球之後，勇士的戰績被獨行俠給追平，並且丟掉了西區第3的位置。如果不能做出調整，很可能會落入到下半區。球隊需要這些老將跳出來，但很顯然他們今晚沒能做到。
確實這些冠軍功臣們，都各自從傷病中回歸，也還在尋找比賽狀態；同時沒有人會質疑他們在保持健康的情況下，能夠在大賽上做出重要貢獻。但是比賽有時候很殘酷，只看你打出了什麼。
Thompson在超過兩年沒打球之後，回歸賽場至今還沒找回昔日狀態，而那種急於表現的焦躁感，讓他打出了糟糕的效率；Green和Iguodala現在各自有副業，看起來並沒有百分百專注在球場上。
勇士的半場體系在2019年季後賽時，就已經出現了問題；當Kevin Durant受傷之後，對手在總冠軍賽上盡情的包夾Stephen Curry，就像是其他人不是NBA球員一樣。
而三年之後，Thompson下滑了，Green和Iguodala的投籃更糟了，他們當然需要Poole持續打出今晚的表現。這就是為什麼管理層和教練團下定決心給予新人更多時間。
Iguodala的不滿可以理解，但這樣的情緒對球隊並無幫助，特別是賽季已來到尾聲，他們需要平穩的過度、撐過沒有Curry的這一段時間。勇士會希望他們的老將能在場上場下做出表率。