巷仔內／無人機打不對稱作戰　國軍應培養戰術

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目前軍用無人機發展以色列與美國居於領先地位，中國則是在戰術單位全力配合下，同時發展多功能、全方位無人飛行載具，已含括戰略、戰術、小型、匿蹤等多機種。近來共機擾台也出現無人機於台海周邊進行偵測、干擾與跟蹤，倘若兩岸開戰時共軍以數量龐大的無人飛行載具先對抗我防空武力，再用地對地飛彈、精準導引武器攻擊我國重要軍事目標，將成為我國家安全上重大威脅。
台灣於2009年也開始中大型軍用無人機發展，目前已有紅雀小型無人機、銳鳶中型無人機、騰雲大型無人機、劍翔「反輻射」無人機，並向美國採購4架MQ-9B「海上衛士」無人飛行載具，但在MQ-9與騰雲無人機正式服役前，目前扛起戰場偵蒐與管理任務，僅有海軍海上戰術偵蒐大隊的銳鳶無人機。
我國基於守勢作戰考量與中科院研發能量限制，國軍無人機主要擔任偵察任務，缺乏攻擊能力，也缺乏無人機獨立部隊，相關戰術運用也付之闕如。為打造不對稱作戰的刺蝟島，去（2021）年立院三讀通過2400億海空戰力提升特別預算中，將採購劍翔無人機，外購MQ-9B無人機也預計2025年交機，國防部應該借鏡烏克蘭戰爭經驗研擬無人機的不對稱作戰戰術，才能發揮無人載具的無傷亡、低成本優勢，對抗入侵部隊。