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巷仔內／無人機打不對稱作戰　國軍應培養戰術

▲2019年台北國際航太暨國防工業展，首度展出「劍翔」反輻射無人機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲2019年台北國際航太暨國防工業展，首度展出「劍翔」反輻射無人機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／特稿

2022-04-01 11:41:182022-04-01 11:47:04

俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍透過標槍反裝甲飛彈、刺針防空飛彈與無人機阻礙俄軍入侵，被認為是近代「不對稱作戰」的作戰典範。我國同樣有對美採購標槍與刺針飛彈，同時也有無人機製造能力，但無人機戰術運用仍處於紙上談兵階段。

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軍用無人機發展萌芽於1940年代末期，部分國家改裝遙控飛機成為靶機，用於訓練防空部隊與戰機飛行員。1960年代，美軍將無人偵察機大規模用於越戰，偵察北越與中國軍事動態，雖然無人機經常遭到擊落，但是滯空時間長，又不會造成飛行員損失，因此美軍基於作戰所需對無人機需求持續增加，無人機發展也從偵察用途衍生出攻擊機型。

目前軍用無人機發展以色列與美國居於領先地位，中國則是在戰術單位全力配合下，同時發展多功能、全方位無人飛行載具，已含括戰略、戰術、小型、匿蹤等多機種。近來共機擾台也出現無人機於台海周邊進行偵測、干擾與跟蹤，倘若兩岸開戰時共軍以數量龐大的無人飛行載具先對抗我防空武力，再用地對地飛彈、精準導引武器攻擊我國重要軍事目標，將成為我國家安全上重大威脅。

台灣於2009年也開始中大型軍用無人機發展，目前已有紅雀小型無人機、銳鳶中型無人機、騰雲大型無人機、劍翔「反輻射」無人機，並向美國採購4架MQ-9B「海上衛士」無人飛行載具，但在MQ-9與騰雲無人機正式服役前，目前扛起戰場偵蒐與管理任務，僅有海軍海上戰術偵蒐大隊的銳鳶無人機。

我國基於守勢作戰考量與中科院研發能量限制，國軍無人機主要擔任偵察任務，缺乏攻擊能力，也缺乏無人機獨立部隊，相關戰術運用也付之闕如。為打造不對稱作戰的刺蝟島，去（2021）年立院三讀通過2400億海空戰力提升特別預算中，將採購劍翔無人機，外購MQ-9B無人機也預計2025年交機，國防部應該借鏡烏克蘭戰爭經驗研擬無人機的不對稱作戰戰術，才能發揮無人載具的無傷亡、低成本優勢，對抗入侵部隊。

▲中科院研製的紅雀無人機，起飛方式區分手擲或彈射方式2種。（圖／記者呂炯昌設）
▲中科院研製的紅雀無人機，起飛方式區分手擲或彈射方式2種。（圖／記者呂炯昌攝）

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