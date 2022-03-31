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特企／全台首創！王道銀行推出碳排放明細功能

▲即日起，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，皆可免費於王道銀行網銀、app中開啟「消費碳排放明細」功能。（圖／品牌提供）
▲即日起，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，皆可免費於王道銀行網銀、app中開啟「消費碳排放明細」功能。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-31 15:26:17

王道銀行30日發佈消費碳排放明細功能，為台灣首家、亦為全亞太地區首家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，即可在網銀或app上擁有查詢消費碳排放量的功能，期望讓消費者藉由瞭解各項所購產品與服務的碳排放量，一同有意識地加入減碳的行列。此外，王道銀行亦推出「低碳生活卡」，除了串聯24家社會企業與B型企業，讓消費者於上述合作店家消費可獲得最高85折優惠之外，更首創由碳排放量決定現金回饋比例的功能，平均每元碳排放量較低者，可獲得較高的現金回饋比例，希望藉此鼓勵消費者積極減碳。

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王道銀行近年積極推動綠色消費意識，期望透過金融的力量，攜手消費者共同創造與環境、社會共贏的商業模式。此次王道銀行導入萬事達卡的碳足跡計算器，藉由API串接萬事達卡大數據資料庫，可依據購買的產品服務項目與金額，估算消費者每一筆刷卡消費所產生的碳排放量。即日起，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，皆可免費於王道銀行網銀、app中開啟「消費碳排放明細」功能，開啟後將可看到每一筆消費的碳排放量與累積碳排放量，希望藉由此功能，喚醒消費者日常消費中的減碳意識；此外，為鼓勵消費者將減碳化為行動，王道銀行更推出減碳享活存加碼活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少一筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年一月起整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。

此外，王道銀行更推出「低碳生活卡」，亦為台灣首家推出由平均每元碳排放量決定現金回饋比例的銀行。低碳生活卡除了可享王道銀行一般卡友的國內外不限通路1%現金回饋無上限之外，在開啟消費碳排放明細功能之後，只要當月至少一筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於8公克，該月即可自動享現金回饋加碼，鼓勵消費者用更少的碳排放量得到更高的現金回饋；符合上述加碼資格者，國內一般刷卡消費新台幣兩萬元內可享現金回饋提高至1.5%，國外一般刷卡消費則不限金額均享現金回饋提高至1.5%。

低碳生活卡除了可依碳排放量享有不同現金回饋之外，更結合24家社會企業與B型企業，包括：仁舟淨塑、可樂穀、甘馧茶飲、台灣好漁、果嶼、芙彤園、格外農品、鹿窯菇事、源天然、德朱利斯、綠然、樂芽、點點善、講茶、繭裹子、直接跟農夫買、茶籽堂、掌生穀粒、綠藤生機、2021社會企業、艾瑪絲、勝利廚房、陽光伏特家、鮮乳坊等，只要持低碳生活卡於上述24家友善社會與環境的商店消費，即可享各店家9折、95折或滿額贈禮等不同低碳生活卡專屬優惠，並還可自動享王道銀行額外加碼4.22%現金回饋，加計店家優惠與王道銀行簽帳卡原現金回饋，消費者最高可享85折優惠；王道銀行加碼現金回饋金額上限新台幣100元，不須額外登記。

今日王道銀行舉辦的消費碳排放明細功能記者會，由王道銀行董事長駱怡君主持，王道銀行總經理李芳遠、萬事達卡台灣區總經理陳懿文及多家社會企業與B型企業代表共同參與，現場更有社會企業與B型企業的產品展覽。王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行希望藉由推出消費碳排放明細功能，發揮金融中介者的力量，讓消費者能覺察、進而減少日常消費的碳排放量；而因應推出的活存優惠與低碳生活卡，更是希望藉由銀行提供的優惠機制，導引消費者的減碳行為。Less is More！碳排放量越少，王道銀行給你的優惠越好！這是王道銀行身為銀行業者所肩負的社會責任。」

個人消費碳明細功能詳見：https://www.o-bank.com/web/Event/carboncalculator/index.html

O-Bank低碳生活卡詳見：https://www.o-bank.com/web/Event/lowcarboncard/index.html

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