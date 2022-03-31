議員詐領助理費頻傳　學者：若不儘速修法問題會一直存在

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吳景欽表示，對於議員詐領助理費，也非什麼新鮮事，但令人疑惑的是，如此頻傳的事件，到底是議員真心想貪、抑或是制度使然？
縣市議員助理薪資的法律依據為《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第6條，明訂直轄市議員每人得聘用公費助理6人至8人，縣市議員每人得聘用公費助理2人至4人，且每位議員助理費的總額不超過24萬元、每位助理的薪資上限則為8萬元。
至於具體的核銷程序，吳景欽說，法律並未明文規定，而是依據內政部的函示，以議員提供助理名單、薪資金額與其帳戶，並由議會直接撥款。但由於議會不可能去實質審查所提資料的真假，尤其是議員服務的對象與事項多元與複雜，難以查核助理是否為人頭。如此的結果，自然會帶來亂象叢生。
吳景欽認為，議員詐領助理費用，無論是為個人私欲，或是為民服務，都凸顯現行制度必有缺失。尤其在法律明訂總額與人數下，實缺乏因地制宜的權衡，更無用人的彈性，實在應該為檢討與修正。
長期關注議會、立法院的民團則建議，議員財產應比照立委上網公開，領人民納稅錢的公費助理也應該公開，若不方便全名，至少要揭露人數，公開透明有助於防弊。
不過，民團仍認為，長遠來看，改變台灣選民對於議員跑紅白帖、跑攤的期待，更關注在議員在議事殿堂的表現，才能根本解決問題。
律師王亭儒表示，法案修正方向無非就是放寬彈性工時人員聘用或放寬費用上限，防止包括議員助理薪資費用遭挪他用、低薪高報等弊端，但在修正法案的討論中，真正的問題都牽涉立法者能否獨善其身，避免人民產生立法者包庇政黨自己人的擔憂，也會影響修法後法院實務判解的風向，對立法者而言將會是ㄧ項挑戰。