T1／四月重頭戲　台啤英熊帶球迷回顧50年前「金龍傳說」

台灣啤酒英熊職業籃球隊於四月開啟「台啤月」活動，4月4日、5日舉辦「玩啤小英熊」主題週，推出由SBL台灣啤酒隊長呂奇旻、當家控衛王子綱擔任一日小英熊教練的「小英熊籃球甩汗營」以及「小英熊闖關趣」等球場週邊活動，提供春節親子共玩最佳去處。緊接著4月9日、10日台啤英熊舉辦「金龍傳說」復古主題週，於天母主場打造球隊「英熊起源」歷史牆、球隊紀念物限定展覽，包含冠軍金杯、冠軍戒指、歷代明星球員實戰球衣等一次亮相，場邊活動也帶球迷回到過去，擺放復古彈珠台、釣酒瓶等懷舊遊戲，也推出台啤英熊限量復古球員卡包，帶領球迷一同搭上時光機，回顧台啤英熊、台灣啤酒籃球隊自1968年創立公賣金龍隊50年間輝煌歷史。
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同時，台啤英熊正式宣佈與美食外送平台foodpanda成為合作夥伴。本次合作，foodpanda與台灣啤酒共同為球迷們準備「聯名福箱」，並分為四月及六月兩階段贈送。「聯名福箱」除了包含台啤出品的金牌Free啤酒風味飲料及foodpanda限定週邊之外，每一個福箱都會有台啤英熊球員的限量簽名老帽(四月)或是簽名球迷版球衣(六月)！台啤英熊總經理哈孝遠表示：「在HBL擔當球評的時期，foodpanda就曾大力支持基層籃球發展。感謝foodpanda的加入，球迷們也敬請期待foodpanda與我們共同提供的大禮。」