T1／四月重頭戲　台啤英熊帶球迷回顧50年前「金龍傳說」

台灣啤酒英熊職業籃球隊於四月開啟「台啤月」活動，4月4日、5日舉辦「玩啤小英熊」主題週，推出由SBL台灣啤酒隊長呂奇旻、當家控衛王子綱擔任一日小英熊教練的「小英熊籃球甩汗營」以及「小英熊闖關趣」等球場週邊活動，提供春節親子共玩最佳去處。緊接著4月9日、10日台啤英熊舉辦「金龍傳說」復古主題週，於天母主場打造球隊「英熊起源」歷史牆、球隊紀念物限定展覽，包含冠軍金杯、冠軍戒指、歷代明星球員實戰球衣等一次亮相，場邊活動也帶球迷回到過去，擺放復古彈珠台、釣酒瓶等懷舊遊戲，也推出台啤英熊限量復古球員卡包，帶領球迷一同搭上時光機，回顧台啤英熊、台灣啤酒籃球隊自1968年創立公賣金龍隊50年間輝煌歷史。





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