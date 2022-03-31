COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

T1／四月重頭戲　台啤英熊帶球迷回顧50年前「金龍傳說」

▲四月台啤月重頭戲 台啤英熊帶球迷搭時光機回顧50年前「金龍傳說」。（圖／台啤球團提供）
▲四月台啤月重頭戲 台啤英熊帶球迷搭時光機回顧50年前「金龍傳說」。（圖／台啤球團提供）

運動中心/綜合報導

2022-03-31 14:42:20

台灣啤酒英熊職業籃球隊於四月開啟「台啤月」活動，4月4日、5日舉辦「玩啤小英熊」主題週，推出由SBL台灣啤酒隊長呂奇旻、當家控衛王子綱擔任一日小英熊教練的「小英熊籃球甩汗營」以及「小英熊闖關趣」等球場週邊活動，提供春節親子共玩最佳去處。緊接著4月9日、10日台啤英熊舉辦「金龍傳說」復古主題週，於天母主場打造球隊「英熊起源」歷史牆、球隊紀念物限定展覽，包含冠軍金杯、冠軍戒指、歷代明星球員實戰球衣等一次亮相，場邊活動也帶球迷回到過去，擺放復古彈珠台、釣酒瓶等懷舊遊戲，也推出台啤英熊限量復古球員卡包，帶領球迷一同搭上時光機，回顧台啤英熊、台灣啤酒籃球隊自1968年創立公賣金龍隊50年間輝煌歷史。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台啤英熊也為「金龍傳說」特別推出主題日球衣，復刻公賣金龍隊經典白、橘色版本，並邀請前公賣金龍「灌籃高手」昝家驤使用書法題「英熊」二字後採用質感電繡方式製作，同時，昝家驤將於4月9日進行開球，象徵台灣啤酒籃球隊精神傳承。此外，台啤英熊邀請擁有數十年歷史深耕台灣藝術領域的「朱宗慶打擊樂團」跨界合作，由從小就接受嚴格的音樂專業訓練的打擊樂新秀「朱宗慶打擊樂團2」進行開場表演、場邊應援以及特色中場遊戲，共同推廣籃球運動結合音樂，讓兩件事加在一起變得更有趣！4月10日台啤英熊與天母好鄰居、同樣為「龍」的傳人味全龍，邀請當家球星吳東融、曾陶鎔任開球嘉賓，同時加碼4/9-4/10台啤英熊主場進場球迷可領取兌換券，並於4/15-4/17可至味全龍主場開幕系列戰兌換兩隊聯名專屬贈禮(每日數量有限，換完為止)！

同時，台啤英熊正式宣佈與美食外送平台foodpanda成為合作夥伴。本次合作，foodpanda與台灣啤酒共同為球迷們準備「聯名福箱」，並分為四月及六月兩階段贈送。「聯名福箱」除了包含台啤出品的金牌Free啤酒風味飲料及foodpanda限定週邊之外，每一個福箱都會有台啤英熊球員的限量簽名老帽(四月)或是簽名球迷版球衣(六月)！台啤英熊總經理哈孝遠表示：「在HBL擔當球評的時期，foodpanda就曾大力支持基層籃球發展。感謝foodpanda的加入，球迷們也敬請期待foodpanda與我們共同提供的大禮。」

NBA／勇士老將們用表現打臉Iguodala　年輕化勢在必行

NBA／Poole砍生涯新高無用！勇士苦吞4連敗　讓出西區第3

NBA／Curry還沒進行場上訓練　Kerr：周六再進行傷勢評估

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀