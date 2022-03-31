扶女王出席亡父追思會　安德魯王子被酸：利用父母蹭熱度

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安德魯王子因為與美國富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係匪淺、醜聞不斷，還遭1名美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控曾在女方未成年時發生性行為，涉嫌性侵未成年少女，因此被英國王室拔除「殿下」頭銜和軍銜，未來也不會再履行王室職責。安德魯王子最終在今年2月中旬與朱弗里達成庭外和解，逃過在法庭上受審的窘境，但仍然拒絕承認負有任何責任。
報導指出，查爾斯王儲（Prince Charles）和威廉王子（Prince William）都認為，沒有必要讓安德魯王子如此高調地刷存在感，不只1次表達對此事的擔憂，但女王堅持要這麼做，其他人也只好順從。
消息人士透露，儘管查爾斯和威廉反對，但女王就是沒有辦法對自己疼愛的小兒子說不；鏡頭也捕捉到安德魯王子緊緊抓住母親的手臂，在眾目睽睽下護送她到座位上，這亦和原本規劃的禮數不合。
批評人士毫不容情的指責62歲的安德魯王子試圖「無恥的」回到鎂光燈下，藉此重返公眾生活；有些人甚至擔心，安德魯王子會藉著這次機會，當成他出席女王白金禧年（Platinum Jubilee）其他慶祝活動的「跳板」。
英國《太陽報》主編伍頓（Dan Wootton）指控，名譽掃地的安德魯王子利用1個虛弱的95歲老人重返公眾舞台，挖苦確實只有性格獨特且扭曲的人，才能利用喪親之痛來策劃自己的東山再起。
報導提到，伊莉莎白二世在位70年間，贏得人民普遍的信任和尊重，若她決定讓安德魯王子陪伴她左右，並讓他在未來其他類似的活動中，也扮演相同的角色，恐怕是在拿自己的完美聲譽冒險。
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