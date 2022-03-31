COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

扶女王出席亡父追思會　安德魯王子被酸：利用父母蹭熱度

▲英國安德魯王子近年醜聞纏身，卻仍在29日的亡父追思禮拜上，公開攙扶高齡95歲的母親、英國女王伊莉莎白二世進場，引發議論。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國安德魯王子近年醜聞纏身，卻仍在29日的亡父追思禮拜上，公開攙扶高齡95歲的母親、英國女王伊莉莎白二世進場，引發議論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-31 14:48:07

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）當地時間29日出席亡夫菲利普親王（Prince Philip）的追思禮拜，也是女王自今年2月確診新冠肺炎以來，首次出席公開活動。不過有英國媒體發現，竟然是由日前鬧出性侵醜聞的安德魯王子（Prince Andrew）攙扶、陪伴著女王進入西敏寺，紛紛挖苦安德魯王子，不惜利用高齡母親和逝去父親蹭曝光度，想藉此挽回自己的形象；也有人認為女王是想藉由這個看似不起眼的小動作，向所有人宣告安德魯王子的清白。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《每日郵報》報導，不少英國民眾都對追思會當天，安德魯王子的出現感到意外，畢竟他近日才被控告性侵，好不容易才與被害人達成和解，餘生恐怕都將在羞恥中度過，但才隔沒多久，竟就大辣辣出現在公眾眼前，扮演起孝子的角色。

安德魯王子因為與美國富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係匪淺、醜聞不斷，還遭1名美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控曾在女方未成年時發生性行為，涉嫌性侵未成年少女，因此被英國王室拔除「殿下」頭銜和軍銜，未來也不會再履行王室職責。安德魯王子最終在今年2月中旬與朱弗里達成庭外和解，逃過在法庭上受審的窘境，但仍然拒絕承認負有任何責任。

報導指出，查爾斯王儲（Prince Charles）和威廉王子（Prince William）都認為，沒有必要讓安德魯王子如此高調地刷存在感，不只1次表達對此事的擔憂，但女王堅持要這麼做，其他人也只好順從。

消息人士透露，儘管查爾斯和威廉反對，但女王就是沒有辦法對自己疼愛的小兒子說不；鏡頭也捕捉到安德魯王子緊緊抓住母親的手臂，在眾目睽睽下護送她到座位上，這亦和原本規劃的禮數不合。

批評人士毫不容情的指責62歲的安德魯王子試圖「無恥的」回到鎂光燈下，藉此重返公眾生活；有些人甚至擔心，安德魯王子會藉著這次機會，當成他出席女王白金禧年（Platinum Jubilee）其他慶祝活動的「跳板」。

英國《太陽報》主編伍頓（Dan Wootton）指控，名譽掃地的安德魯王子利用1個虛弱的95歲老人重返公眾舞台，挖苦確實只有性格獨特且扭曲的人，才能利用喪親之痛來策劃自己的東山再起。

報導提到，伊莉莎白二世在位70年間，贏得人民普遍的信任和尊重，若她決定讓安德魯王子陪伴她左右，並讓他在未來其他類似的活動中，也扮演相同的角色，恐怕是在拿自己的完美聲譽冒險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

北韓射彈失敗、碎片雨落平壤？韓議員：補射舊款以平民怨

河北地方政府擬「撲殺寵物」防疫！被罵爆後急撤回

中國疫下亂象！清零防疫漏洞多　分區封控釀「偽單親」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀