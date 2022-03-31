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台中兒童藝術節4／2登場　35場巡演冒險去

▲台中兒童藝術節將於4月2日熱鬧登場(圖／文化局提供2022.3.31)
▲台中兒童藝術節將於4月2日熱鬧登場(圖／文化局提供2022.3.31)

記者柳榮俊/台中報導

2022-03-31 14:45:53

迎接4月兒童節連續假期到來，台中市政府文化局規劃2022台中兒童藝術節將於42日熱鬧登場，副市長黃國榮今(31)日出席活動記者會宣布，這項為市民精心準備的兒童節大禮，自42日起至528日，共有35場巡演活動，今年以「出發吧！冒險世界」為主題，鼓勵孩子面對生活中的各種挑戰，能機智勇敢堅持下去。

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今記者會由首場演出團隊紙風車劇團帶來精采表演，為藝術節揭開序幕，黃國榮表示，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友搭乘捷運，42日晚上7點在圓滿戶外劇場，欣賞「唐吉軻德冒險故事-銀河天馬」，看唐吉軻德帶著他忠心的隨從「桑丘」，以及他心愛坐騎老瘦馬「難騎」，一起冒險的精彩故事。


黃國榮指出，每年兒童節市府都會精心規劃台中兒童藝術節，邀請眾多優秀的表演團隊，在市內山、海、屯、城各區展開巡演，與大小朋友一起度過歡樂時光，今年台中兒童藝術節由在地演藝團隊輪番在帶來戲劇、音樂、舞蹈及偶戲等精彩演出，其中創造焦點在港區藝術中心演出奇幻馬戲「島嶼怪誌：貓將軍」，將特技與台灣民間神怪故事結合，透過新生代馬戲表演者詮釋出來。


此外，極至體能舞蹈團在北區區公所禮堂演出「大風吹 吹什麼？」，藉由結合舞蹈、裝置藝術、戲劇及繪畫等共融概念，讓舞台與觀眾席交流；而台灣青年舞團在台中市兒童青少年福利服務中心帶來融合Jazzhippopsoulold school等不同舞風，炫目不已的十二星座街舞劇「星河遊樂園」。

 

文化局說明，所屬各文化中心及場館也配合兒童節，45月期間規劃多達51場系列活動可選擇，如風神寶寶兒童劇團於424日在葫蘆墩文化中心演出《風神寶寶之火焰山》；小青蛙劇團於430日在港區藝術中心演藝廳演出《米香ㄟ奇幻車站》；屯區藝文中心則安排Kiss Me親一下劇團、如果兒童劇團、抓馬合作社劇團等，希望市民盡情享受藝文饗宴和在地人文特色。

▲台中兒童藝術節將自4月2日至5月28日，共有35場巡演活動，今年以「出發吧！冒險世界」為主題(圖／文化局提供2022.3.31)
▲台中兒童藝術節將自4月2日至5月28日，共有35場巡演活動，今年以「出發吧！冒險世界」為主題(圖／文化局提供2022.3.31)

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