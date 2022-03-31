台中兒童藝術節4／2登場　35場巡演冒險去

迎接 4 月兒童節連續假期到來，台中市政府文化局規劃 2022 台中兒童藝術節將於 4 月 2 日熱鬧登場，副市長黃國榮今 (31) 日出席活動記者會宣布，這項為市民精心準備的兒童節大禮，自 4 月 2 日起至 5 月 28 日，共有 35 場巡演活動，今年以「出發吧！冒險世界」為主題，鼓勵孩子面對生活中的各種挑戰，能機智勇敢堅持下去。

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今記者會由首場演出團隊紙風車劇團帶來精采表演，為藝術節揭開序幕，黃國榮表示，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友搭乘捷運， 4 月 2 日晚上 7 點在圓滿戶外劇場，欣賞「唐吉軻德冒險故事 - 銀河天馬」，看唐吉軻德帶著他忠心的隨從「桑丘」，以及他心愛坐騎老瘦馬「難騎」，一起冒險的精彩故事。

黃國榮指出，每年兒童節市府都會精心規劃台中兒童藝術節，邀請眾多優秀的表演團隊，在市內山、海、屯、城各區展開巡演，與大小朋友一起度過歡樂時光，今年台中兒童藝術節由在地演藝團隊輪番在帶來戲劇、音樂、舞蹈及偶戲等精彩演出，其中創造焦點在港區藝術中心演出奇幻馬戲「島嶼怪誌：貓將軍」，將特技與台灣民間神怪故事結合，透過新生代馬戲表演者詮釋出來。

此外，極至體能舞蹈團在北區區公所禮堂演出「大風吹 吹什麼？」，藉由結合舞蹈、裝置藝術、戲劇及繪畫等共融概念，讓舞台與觀眾席交流；而台灣青年舞團在台中市兒童青少年福利服務中心帶來融合 Jazz 、 hippop 、 soul 、 old school 等不同舞風，炫目不已的十二星座街舞劇「星河遊樂園」。

文化局說明，所屬各文化中心及場館也配合兒童節， 4 、 5 月期間規劃多達 51 場系列活動可選擇，如風神寶寶兒童劇團於 4 月 24 日在葫蘆墩文化中心演出《風神寶寶之火焰山》；小青蛙劇團於 4 月 30 日在港區藝術中心演藝廳演出《米香ㄟ奇幻車站》；屯區藝文中心則安排 Kiss Me 親一下劇團、如果兒童劇團、抓馬合作社劇團等，希望市民盡情享受藝文饗宴和在地人文特色。