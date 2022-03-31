本土疫情燒！台灣未來開打「第四劑疫苗」？陳時中回應了
台灣本土疫情近日延燒，新北市長侯友宜今（31）日於疫情記者會上表示，疫情完全清零不可能，建議準備規劃接種第四劑疫苗，而引發外界討論。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，強調目前採購疫苗數量可提供民眾施打第四劑，主要是施打時機的問題。
新北市長侯友宜今日於疫情記者會上，提出施打第四劑疫苗的規劃，表示我國邊境朝開放的政策在走，但隨著境外移入增多，境內要完全清零不可能，坦言「希望規劃第四劑，要整備好以達更多保護力」。
對此，指揮官陳時中於今日回應，指出目前採購疫苗數量可提供民眾施打第四劑，但主要是施打時機的問題，因第三劑覆蓋率未達50%，且間隔時間不足，日後會根據國際經驗和專家意見來規劃接種第四劑。
事實上，對於第四劑疫苗規劃，衛福部次長薛瑞元也在行政院會後記者會中強調，以目前第三劑施打比例只將近5成，加強第三劑施打可能是最重要的，第四劑需往後再來研議。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。