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本土疫情燒！台灣未來開打「第四劑疫苗」？陳時中回應了

▲新北市長侯友宜今（31）日拋出接種第四劑疫苗的規劃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日也回應了。（圖／指揮中心提供）
▲新北市長侯友宜今（31）日拋出接種第四劑疫苗的規劃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日也回應了。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 14:51:382022-03-31 15:03:22

台灣本土疫情近日延燒，新北市長侯友宜今（31）日於疫情記者會上表示，疫情完全清零不可能，建議準備規劃接種第四劑疫苗，而引發外界討論。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，強調目前採購疫苗數量可提供民眾施打第四劑，主要是施打時機的問題。

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新北市長侯友宜今日於疫情記者會上，提出施打第四劑疫苗的規劃，表示我國邊境朝開放的政策在走，但隨著境外移入增多，境內要完全清零不可能，坦言「希望規劃第四劑，要整備好以達更多保護力」。

▲新北市長侯友宜說，昨日在清查大樓時，有一戶沒有聯繫到，敲門也無回應，經今日動用警察再清查該棟公寓後，才發現一對情侶待在家中沒有出來，目前正在採檢中。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.29）
▲新北市長侯友宜表示「希望規劃第四劑，要整備好以達更多保護力」。（示意圖／記者陳志仁攝，2022.03.29）
對此，指揮官陳時中於今日回應，指出目前採購疫苗數量可提供民眾施打第四劑，但主要是施打時機的問題，因第三劑覆蓋率未達50%，且間隔時間不足，日後會根據國際經驗和專家意見來規劃接種第四劑。

事實上，對於第四劑疫苗規劃，衛福部次長薛瑞元也在行政院會後記者會中強調，以目前第三劑施打比例只將近5成，加強第三劑施打可能是最重要的，第四劑需往後再來研議。（編輯：陳雅雲）

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