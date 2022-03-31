中捷週年慶4月登場　好看、好玩、好吃、好康送好禮

台中捷運今年 4 月 25 日通車滿 1 週年，中捷公司將 4 月定為週年慶月，由中信兄弟彩繪列車啟航揭開序幕，成果特展、創意市集、應援打卡創意裝置、集章送好禮等活動輪番登場，還有 50 多家知名品牌以各項優惠幫中捷慶生。中捷公司表示，透過各項活動，民眾將看到中捷的成長，讓捷運新生活增添色彩，還能拿到限量好禮。



中捷公司表示，中捷去年與中信兄弟合作，將文心崇德站打造為中信兄弟主題車站，今年在中捷週年慶前夕，雙方再度攜手，將捷運列車披上黃衫，變身為「猛瑪 ‧ 鋼鐸拉王者列車」，於 4 月 2 日中職新賽季開打當天啟航；文心崇德站主視覺也全面更新，球迷在車站內、列車上都能感受到職棒熱血的氣氛。另外， PASSION SISTERS 女孩 4 月 3 日將擔任一日站務員，陪大家搭中捷、遊台中。



中捷運量預計在 4 月中旬達到 700 萬人次，這一年來，中捷如何挺過疫情衝擊，讓旅客滿意度達到 92.7 ％；以及在持續提供安全、便捷服務的同時，如何帶動在地經濟、善盡企業社會責任，這些歷程將於 20 日起在市政府站舉行的週年成果特展都能找到答案，看展掃 QRcode 還能抽獎送福袋。



中捷公司表示，中捷的努力獲得企業支持，包括王品集團、肯德基、必勝客、黑沃咖啡、星野製菓等 50 多家知名品牌在 25 日前後相繼推出優惠活動，聯合幫中捷慶生。綠線沿線 100 組在地店家與微型店鋪也共襄盛舉， 23 、 24 日在市政府站、豐樂公園站舉辦創意市集，完成站點串聯市集指定任務，即可兌換「台中捷運 x 小蝸牛限量紀念幣」，紀念幣為中捷單程票造型，極具收藏價值，為非賣品不提供搭乘，限量兑完為止。



中捷也邀請民眾為中捷打氣， 4 月 20 日至 5 月 20 日到市政府站的應援打卡牆留言，就能抽 iPad mini 、 Airpods 無線耳機、超商禮券等獎品。另外，喜歡集章的民眾請注意， 4 月 20 日至 5 月 20 日集滿任 5 個車站章及 1 個週年慶紀念章，就送中捷特製口罩（限量）及抽獎券，限量 3000 份。



中捷週年慶月活動還有兒童著色比賽、 700 萬人次抽獎、通車週年紀念郵票、校園大使徵選活動等， 5 月也將舉辦運量破 800 萬攝影比賽，後續每滿百萬人次均有配合活動，請民眾期待。

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