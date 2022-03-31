COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Q1十大夯台股榜出爐　台積電重回排行、傳產金融異軍突起

▲有股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「十大爆紅台股榜」，其中台積電重回榜單。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「十大爆紅台股榜」，其中台積電重回榜單。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-03-31 15:05:352022-03-31 15:08:04

今（2022）年農曆春節前，台股一度在各類大型股帶動之下，衝抵18,619點歷史新高，但是年假結束後，隨著地緣政治變數全面升溫，俄烏開戰，避險情緒也快速升高，台股一度跌破17,000點大關。有股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，台積電重回「十大爆紅台股榜」，顯見半導體產業仍是深受投資人喜愛；而「五大爆紅ETF榜單」以高股息、成長股相關ETF主導投資風向。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Yahoo奇摩股市App指出，投資人在2022年再現傳產、金融、電子多元的選股偏好，伴隨著「宅經濟」商機，Micro LED與傳統型紅光LED等兩類產品帶動新需求，並由LED大廠晶電與隆達所組成的控股公司富采奪下第一季「十大爆紅台股榜」首位。而半導體族群仍然是選股主流，半導體大廠辛耘、力積電分別奪下榜單第6、7位，「護國神山」台積電，本季更是重新回到台股爆紅榜前十大之列。

半導體供應商辛耘年初股價創歷史新高，本季登上爆紅榜第6名。辛耘目前設備產能已經排到第四季，再生晶圓方面下半年則將擴產至每月16萬片，訂單量可望繼續成長。而前身是DRAM廠商力晶的力積電，轉型晶圓代工後重新掛牌上市，正好趕上全球半導體缺貨熱潮，因此話題不斷，位列第7名。「護國神山」台積電，在元月中衝上688元的歷史最高點，振奮當時台股市場氣氛，本季也重回榜單前十大，獲得第10名。

傳產股中，與「航海王」長榮同集團的榮運本季高居第2名。榮運去年因併入長榮物流，業績創十年新高。2022年國內外物流業務需求旺，榮運業績仍然看俏。老牌化工股和益近年股價步步高升，除了本業製造清潔劑因疫情需求增加，旗下包括聯超實業、大勝化工等子公司生產樹脂、微生物肥料等相關產品，也各有進展。至於台企銀、台中銀兩檔進榜的金融股，雙雙以「低價股落後補漲」的姿態出線，分別拿下第4、8名。

▲Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「十大爆紅台股榜」。（圖／Yahoo奇摩股市提供）
▲Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「十大爆紅台股榜」。（圖／Yahoo奇摩股市提供）
至於第一季「五大爆紅ETF榜單」第1、2名分別為富邦特選高股息30及國泰永續高股息兩檔商品，其中富邦特選高股息30是以股利率加權來決定成份股，每年轉換持股三次，2020年發行的國泰永續高股息也是標榜高股息、季季配息制度，顯示在低利率時期，投資人對於帶來現金收益的商品，仍然有高度偏好。

另一方面，追蹤台灣50指數的原型ETF，也是投資人青睞對象。此次榜單中，號稱國民ETF的元大台灣50與富邦台50，兩檔宛如「雙胞胎」的ETF雙雙入榜，台積電占兩檔ETF比重都達到47%左右，買進ETF就相當於部位有半數是台積電，且股價比台積電便宜不少；在Q1股市波動不定、與台積電驚人成長績效與高股價之下，ETF也產生吸引買進的吸金效果。排行第5名的是反向型ETF-元大台灣50反1，該ETF入榜顯示不少投資人認為當前股市有過熱現象，在回檔前布局反向型商品有利可圖。

▲Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「五大爆紅ETF榜」。（圖／Yahoo奇摩股市提供）
▲Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季「五大爆紅ETF榜」。（圖／Yahoo奇摩股市提供）

公司現金減資！小心只是「數字遊戲」　分析師教看門道

俄烏動盪！台股早盤紅翻黑　台積600元失守、能源股抗跌

俄烏戰恐釀全球糧食風險　建立永續糧食和水系統成挑戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀