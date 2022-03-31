台南市長嘉許移民署、警方　跨海破獲人蛇非法集團

台南市長黃偉哲於近期嘉許移民署和台南市政府警察局永康分局，因近期偵破人蛇人口販運集團案，成功瓦解犯罪集團，不僅嚇阻犯罪行為更有效嚇阻防疫破口。該案透過永康警積極的蒐證、迅速查緝犯嫌到案，也成功將涉案犯嫌收押，無疑是向市民展現警方打擊犯罪的決心，盡最大的努力以保護市民生命及財產安全。
黃偉哲特別利用治安會報，公開表揚本分局近日破獲大陸籍女子偷渡來台從事性交易犯罪集團案，其背後係有一集團專門從事偷渡犯行，經過分局籌組專案小組積極追查並會同澎湖縣警察局與移民署同步收網，終偵破以陳姓男子為首的人蛇集團，並查扣遊艇1艘及新臺幣300萬元，涉案主嫌並遭到羈押；市長黃偉哲特利用29日在台南市府治安會報上，提出表揚並表示防疫期間這類犯罪如果沒有在第一線攔截成功，將會大幅增加社會成本，非常感謝第一線辛勤的警察同仁積極地為社會的治安、防疫工作盡心盡力。
此外，該永康分局打擊犯罪不因防疫而鬆懈，自111年1月起至3月份為止，已查獲涉及性交易的妨害風化與社會秩序維護法共3件11人，以及外籍移工施用、持有毒品案件共54件64人，打擊成果豐碩，有效壓制治安。永康分局長甘炎民表示，新冠疫情肆虐全球，若有任何一個環節出了差錯，承受後果的將會是全體國民，若偵處發現有偷渡入境不僅對台灣國土安全有影響外，更受到全球疫情的攻擊而讓該偷渡破口造成防疫壓力，因此，對周遭環境能多注意一分，便能多保護自己一分，若有察覺到任何可疑的人士，可在第一時間向轄區派出所回報或是撥打110報案專線，共同嚇阻不法分子，為打造一個「安居樂業」的美好社區一起努力。