新竹縣新增2例個案！護理師、幼兒確診 共匡210人採檢
中央疫情指揮中心今天（31日）公布新竹縣新增2例（案23386、23409）本土確診個案，目前已採檢210人，209人呈現陰性，剩餘1人則將檢體送往昆陽判定。案23386為就讀新豐某所幼兒園的5歲男童，因3/27曾與案23063同桌用餐被匡列隔離，昨天（31日）二度採檢確診，CT值14.1，衛生局獲報後，已緊急匡列145人進行採檢。
另一案23409，確診者職業為護理師，日前曾到台中參加親友婚宴，而與案23277有所接觸，昨天採檢確診，CT值15.4，目前已匡列採檢65人送驗。
因應新竹縣有安興國小、幼兒園等多處確診者足跡，衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫今日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室設社區篩檢站，呼籲家長、鄉親及確診者足跡重疊的民眾，可攜帶健保卡和身分證至相關地點免費篩檢。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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