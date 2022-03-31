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新竹縣新增2例個案！護理師、幼兒確診　共匡210人採檢

▲指揮中心今天下午宣布，新竹縣新增2例本土個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今天下午宣布，新竹縣新增2例本土個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 15:24:20

中央疫情指揮中心今天（31日）公布新竹縣新增2例（案23386、23409）本土確診個案，目前已採檢210人，209人呈現陰性，剩餘1人則將檢體送往昆陽判定。案23386為就讀新豐某所幼兒園的5歲男童，因3/27曾與案23063同桌用餐被匡列隔離，昨天（31日）二度採檢確診，CT值14.1，衛生局獲報後，已緊急匡列145人進行採檢。

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另一案23409，確診者職業為護理師，日前曾到台中參加親友婚宴，而與案23277有所接觸，昨天採檢確診，CT值15.4，目前已匡列採檢65人送驗。

因應新竹縣有安興國小、幼兒園等多處確診者足跡，衛生局協調中國醫藥大學新竹附醫今日上午9時至12時、下午2時至5時，於急診室設社區篩檢站，呼籲家長、鄉親及確診者足跡重疊的民眾，可攜帶健保卡和身分證至相關地點免費篩檢。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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