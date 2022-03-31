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俄烏戰爭蝴蝶效應！大台北建案開價飆高　蛋白區都破百萬

▲俄烏戰爭推升原物料飆漲，導致建商預先將成本轉嫁到售價，大台北地區建案開價不斷上揚，連南港、大同區單坪都破百萬元。（圖／資料照片）
▲俄烏戰爭推升原物料飆漲，導致建商預先將成本轉嫁到售價，大台北地區建案開價不斷上揚，連南港、大同區單坪都破百萬元。（圖／資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-31 15:24:41

遠在天邊的俄烏戰爭，竟然開始對台灣的房市帶來影響！根據《住展雜誌》統計，大台北地區今年第一季新成屋、預售屋建案平均開價連袂創下歷史新高，其中台北市新建案Q1平均開價約110.3萬元／坪，比去年同期增加約7萬元／坪、年增幅約6.8％；新北市今年Q1新成屋、預售屋平均開價約50.6萬元／坪，較去年同期成長約9.8％。《住展雜誌》研發長何世昌表示，雖然近期房市面臨升息與政府打房衝擊，但因烏俄戰爭導致原物料價格大幅波動，建商可能擔憂營造成本再往上增，於是將成本預先轉嫁至售價當中，導致開價不斷上揚。

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根據調查，台北市新建案平均開價前三高行政區依序爲信義、大安、松山，每坪開價分別為165.3萬元、156萬元、155.3萬元；大安區因近期建案多在相對低價的六張犁、麟光站ㄧ帶，拱手讓出最高開價冠軍寶座。

何世昌指出，南港、大同則是近年房價漲勢凌厲的區域，每坪平均開價已來到103.4萬元、 102.9萬元，而且南港、大同已經連續兩季平均開價站在百萬元以上，完全顛覆過去台北蛋白區的概念。反而內湖區開價年減8.5％，主因是近期線上銷售售中的建案，多位在相對低價區段，菁華區段已很久沒新案推出了，以致於開價回落，但其實成交價仍在上升當中。

新北市今年Q1新建案平均開價前三高行政區依序爲永和（73.7萬元／坪）、中和（65.7萬元／坪）、板橋（63.4萬元／坪），價位最低的區域依序爲金山（22.9萬元／坪）、萬里（31.3萬元／坪）、鶯歌（32萬元／坪）。

由於成交價墊高的緣故，新北行政區建案開價普遍暴衝，新莊、八里開價年增幅逾15％，鶯歌、五股年增逾20％，但因開價漲幅高於成交價漲幅，議價率因此上揚。以新北來說，親民房價區越來越少，開價2字頭只剩1個區、開價3字頭只剩5個區。不過，就算是新北開價最高的永和區，其價位只僅追平北市開價最低的萬華；新北市最高開價，等同於台北市最低開價，價格落差可見一斑。

何世昌認為，由於烏俄戰爭導致國際原物料出現不小的供給缺口，且因國內營造人力依舊吃緊，這兩個棘手的問題在短期內無法解決，預期業者會持續把增加的成本反映於開價、成交價上，近期內新建案開價繼續上揚的機率仍高。

 

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