吳姍儒喝醉沒在怕！甜洩「留住對的人」放閃：揭婚禮真相
Sandy吳姍儒婚後赴美蜜月休息好久，今（31）日代言美國寶拉珍選Paula's Choice自帶幸福光現身！一上台害羞承認，明明視今天的工作活動為敘舊，剛剛還是緊張地在後台發抖，分享在西雅圖唸書後，皮膚大過敏長滿粉刺與痘痘，透過肌膚吹彈可破的熟識姊姊推薦，開啟與寶拉的緣分，收到代言邀請自然不用多想，連結婚伴手禮都放入自己最推薦的愛用產品，還透露婚禮隔天就收到大醉賓客們的簡訊，竟不是為了祝賀新婚，而是在討教怎麼禮物都好好用，她自豪「我不是亂推薦，都是有認真選過的」，樂見代言產品受歡迎還發出豪語，真的是讓你「天天喝到醉，皮膚都還是很亮」。
一現身就甜蜜笑容連發的吳姍儒，坦率表示雖然螢幕形象很浪漫，但自己其實很「實事求是」，喜歡關注科學、了解新知，發現寶拉珍選Paula's Choice竟然不跟潮流，而且以科學根據作為保養基礎，和她本質不謀而合，透露自己的保養秘訣是崇尚「剛剛好」，認為每個皮膚部位都有需要照顧的撇步，走過改善肌膚辛苦路的她，建議大家「認識自己才能做選擇」，強調不要多餘的成分比較好。
Sandy分享在西雅圖唸書後，皮膚大過敏長滿粉刺與痘痘，透過肌膚吹彈可破的熟識姊姊推薦，嘗試了寶拉珍選的2%水楊酸精華液和2%水楊酸身體乳，總算改善肌膚問題而成為愛用者，還大方選入結婚伴手禮推薦給賓客，被主持人Dennis開玩笑「哇！妳還開啟結婚禮品市場」。
她強調「我不是亂推薦，都是有認真選過的」，更透露婚禮隔天收到大醉賓客們的簡訊，內容竟不是為了祝賀新婚，而是在稱讚怎麼保養禮物這麼好用，真的是「天天喝到醉，皮膚都還是很亮」，Sandy自豪說道。
剛結束休假的吳姍儒還趁勢分享，自己已在準備第二本書，還有Podcast節目錄製中，透露工作行程滿檔。但她認真表示，現在自己重視真正的休息，會每個月排兩天真的只有安靜地待在家裡，一句「只要把對的人留著、把重要的人拉近」悄悄放閃，開玩笑直說生活準則也呼應了平衡保養的邏輯。身為代言人的Sandy還大喊「美麗的真相」，開玩笑表示「上班的目的不是賺錢，而是下單」，給足品牌面子，令現場莞爾。
皮膚科醫師黃幼鳴現場破除肌膚保養迷思，分享痘痘粉刺和毛囊角化顆粒屬發炎反應，光使用磨砂膏無法完整改善，屬於脂溶性的水楊酸能夠穿透阻塞毛孔，促進表皮肌膚新陳代線，他建議搭配正確保養方法，不但不會使肌膚變薄，也能搭配不同酸類一起使用。
深受嚴重青春痘與粉刺困擾的寶拉培岡Paula Begoun女士，於1995年創辦寶拉珍選Paula's Choice，主打科學期刊驗證、反動物實驗，打造100%天然植萃保養品，受到敏感肌及崇尚無負擔保養族群的喜愛。以「137保養法」為懶人保養提出3大步驟、推薦4大全球暢銷品。針對背痘問題每1天都能使用溫和2%水楊酸身體乳搭配淨無痘2%水楊酸美體噴露；臉部則每3天可使用2%水楊酸精華液，特別適合油性肌膚、嚴重青春痘肌部位；每7天才敷上25%果酸＋2%水楊酸煥膚面膜，只要10分鐘便可洗淨並代謝表皮髒污。