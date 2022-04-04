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沒錢怎辦？國民法官法庭成本暴增　1件律師費恐百萬起跳

▲律師直言，國民法官法庭審理的案件，未來可能會湧入憲法法庭。（圖／記者潘千詩攝）
▲律師直言，國民法官法庭審理的案件，未來可能會湧入憲法法庭。（圖／記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-04 13:00:002022-04-04 13:05:40

當國民法官進入法庭，審檢辯說故事的能力成為核心重點，然而不是每個人都有好口才，被告要找到有能力勝任國民法官案件的律師，未來律師費恐怕一件得破百萬元。然而「真相只有一個」，當開庭淪為說故事大賽，會不會讓真相越辯越模糊，影響國民法官判斷，相當值得關注。

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曾參與模擬法庭的律師蘇孝倫直言，說一個酒店工作者的故事，比研究科學證據、鑑定報告容易多了，對於當事人、辯護人、檢察官及國民法官都是，「大家都要說故事、大家都想聽故事」。

台北地檢署主任檢察官張友寧不諱言，未來檢察官要把說清楚事情的能力提高，訴訟策略也會面臨挑戰，因此法務部已經就口語表達及投影片製作部分開課，另國民法官案件的起訴書也會比較口語化、白話一些，偵查案件也會針對國民法官可能關心的重點加強調查。

法界人士說，未來檢辯比的是口才、表演、整理跟歸納，檢辯陳述案情須活潑輕快，直球對決，讓國民法官立即抓到重點，否則漫長鋪陳，會讓重點失焦；例如，案件爭點是「因果關係」，檢辯得要想辦法呈現為什麼有因果關係，以說服國民法官，而不能讓國民法官產生一種不知道問這些問題到底要證明什麼的感覺。

▲台北地院國民法官模擬法庭，職業法官審前向國民法官解說基本法律概念。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.25）
▲台北地院國民法官模擬法庭，職業法官審前向國民法官解說基本法律概念。（圖／記者潘千詩攝，2022.3.25）
專業對上專業，溝通容易，但當專業面對外行人時，溝通時間就會拉長。尤其是6位國民法官有6種不同程度，要如何讓不同程度的人能精準抓住重點，成為開庭前最大的挑戰，當然，被告勢必得付出更多成本。

台北律師公會刑事法委員會主委林俊宏表示，不同律師不同價格，平常這一類型的案件律師費少說也要20至30萬起跳，案情複雜會更高，但未來接一件國民法官案，律師費可能會破上百萬；林強調，而且現在只有少數律師有能力接國民法官案，律師公會的責任很大，要有足夠的教育訓練。

因羅明村案非常上訴遭駁回，民間司改會19日舉行記者會，救援組召集人林俊宏（左）邀請羅明村女兒（右）出席說明，指出檢方當年逾期上訴，本案更是冤案，呼籲檢察總長再次為羅明村提起非常上訴。中央社記者王騰毅攝 109年2月19日
▲台北律師公會刑事法委員會主委林俊宏（左）。（圖／中央社資料照）
然而，國內律師素質參差不齊，面對被告屬於經濟弱勢，付不起錢找適合的律師辯護，該怎麼辦？林俊宏說，有能力接案的律師可能因酬金不成比例而不接案，另一種狀況可能是接案，但品質不佳，若是完全沒錢請律師，案件會由法扶的專職律師或是公設辯護人為被告辯護。

林俊宏直言，一旦審理品質降低，可以預見未來用「律師沒有實質有效辯護」的事由上訴的情形會增加，而且會一路打到憲法法庭。對於未來國民法官審理的殺人案，多數可能會流向法扶，又有消息人士透露，司法院給法扶的方案是一件7.5萬元，有法界人士擔憂，法扶準備好了嗎？一旦案件全湧入憲法法庭循司法救濟，憲法法庭恐淪為實質第四審。

▲憲法法庭。（圖／記者潘千詩攝）
▲憲法法庭恐淪為實質第四審。（圖／記者潘千詩攝）

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