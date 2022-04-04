沒錢怎辦？國民法官法庭成本暴增　1件律師費恐百萬起跳

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北地檢署主任檢察官張友寧不諱言，未來檢察官要把說清楚事情的能力提高，訴訟策略也會面臨挑戰，因此法務部已經就口語表達及投影片製作部分開課，另國民法官案件的起訴書也會比較口語化、白話一些，偵查案件也會針對國民法官可能關心的重點加強調查。
法界人士說，未來檢辯比的是口才、表演、整理跟歸納，檢辯陳述案情須活潑輕快，直球對決，讓國民法官立即抓到重點，否則漫長鋪陳，會讓重點失焦；例如，案件爭點是「因果關係」，檢辯得要想辦法呈現為什麼有因果關係，以說服國民法官，而不能讓國民法官產生一種不知道問這些問題到底要證明什麼的感覺。
專業對上專業，溝通容易，但當專業面對外行人時，溝通時間就會拉長。尤其是6位國民法官有6種不同程度，要如何讓不同程度的人能精準抓住重點，成為開庭前最大的挑戰，當然，被告勢必得付出更多成本。
台北律師公會刑事法委員會主委林俊宏表示，不同律師不同價格，平常這一類型的案件律師費少說也要20至30萬起跳，案情複雜會更高，但未來接一件國民法官案，律師費可能會破上百萬；林強調，而且現在只有少數律師有能力接國民法官案，律師公會的責任很大，要有足夠的教育訓練。
然而，國內律師素質參差不齊，面對被告屬於經濟弱勢，付不起錢找適合的律師辯護，該怎麼辦？林俊宏說，有能力接案的律師可能因酬金不成比例而不接案，另一種狀況可能是接案，但品質不佳，若是完全沒錢請律師，案件會由法扶的專職律師或是公設辯護人為被告辯護。
林俊宏直言，一旦審理品質降低，可以預見未來用「律師沒有實質有效辯護」的事由上訴的情形會增加，而且會一路打到憲法法庭。對於未來國民法官審理的殺人案，多數可能會流向法扶，又有消息人士透露，司法院給法扶的方案是一件7.5萬元，有法界人士擔憂，法扶準備好了嗎？一旦案件全湧入憲法法庭循司法救濟，憲法法庭恐淪為實質第四審。