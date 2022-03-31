清明連假恐使疫情大爆發？陳時中坦言：有可能

中央流行疫情指揮中心表示，國內今（31）日新增87例本土個案，為今年以來新高，掀社區疫情隱憂，有鑒於清明4天連假將至，讓外界憂心假期人流移動恐讓疫情大爆發，對此，指揮官陳時中也在疫情記者會上坦言「有此可能」，需提高警覺、嚴密監控。
指揮中心指出，目前國內不明傳播鏈共有19條，其中如基隆警察小吃店群聚、樹林科技廠、桃園大潭電廠、高雄化工廠群聚等累計確診數以及擴散範圍龐大，目前多點散發，有多個縣市都有零星個案，今連金門都有確診者個案與足跡，引發社區防疫破口隱憂。
但清明連續假期將至，南北有大規模人流移動，恐怕會增添染疫風險，對此，指揮官陳時中也在疫情記者會上坦言，連假期間的人潮移動跟群聚，當然有疫情發生的可能性，都需要嚴密監控，群聚案也都需要提高警覺。
陳時中說，目前維持醫療量能很重要，也要維持好集中檢疫所的照顧量能，減輕醫院的負擔。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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