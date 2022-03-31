COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

清明連假恐使疫情大爆發？陳時中坦言：有可能

▲清明連假將至，外界憂心疫情恐會大爆發，指揮官陳時中做出回應。（圖／NOWnews資料照）
▲清明連假將至，外界憂心疫情恐會大爆發，指揮官陳時中做出回應。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-03-31 15:31:05

中央流行疫情指揮中心表示，國內今（31）日新增87例本土個案，為今年以來新高，掀社區疫情隱憂，有鑒於清明4天連假將至，讓外界憂心假期人流移動恐讓疫情大爆發，對此，指揮官陳時中也在疫情記者會上坦言「有此可能」，需提高警覺、嚴密監控。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，目前國內不明傳播鏈共有19條，其中如基隆警察小吃店群聚、樹林科技廠、桃園大潭電廠、高雄化工廠群聚等累計確診數以及擴散範圍龐大，目前多點散發，有多個縣市都有零星個案，今連金門都有確診者個案與足跡，引發社區防疫破口隱憂。

▲指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
但清明連續假期將至，南北有大規模人流移動，恐怕會增添染疫風險，對此，指揮官陳時中也在疫情記者會上坦言，連假期間的人潮移動跟群聚，當然有疫情發生的可能性，都需要嚴密監控，群聚案也都需要提高警覺。

陳時中說，目前維持醫療量能很重要，也要維持好集中檢疫所的照顧量能，減輕醫院的負擔。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心今（28）日表示，4月1日至4月30日，將強化特定娛樂場所防疫作為，並維持現行口罩等防疫措施。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（28）日表示，4月1日至4月30日，將強化特定娛樂場所防疫作為，並維持現行口罩等防疫措施。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新竹縣新增2例個案！護理師、幼兒確診　共匡210人採檢

大潭電廠群聚+10！基因定序「全是BA.2.3」　共88人染疫

不明傳播鏈又+3！花蓮慈濟1護理師確診　超低CT值曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀