還是買不起！台北市住宅指數持續走升　標準宅總價1775萬

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進一步分析各行政區交易總額，前三位依序由內湖區40.12億元、中山區36.71億元及大安區29.15億元；總額最少為大同區，僅5.84億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約5.87倍。交易總額增幅最大為萬華區，較11月增加20.38%，減幅最大為南港區，較11月減少50.57%。
而從計量模組推算出的「住宅價格指數」分析，月指數方面，去年12月全台北市大樓、公寓及小宅價格持續走升。全市住宅價格指數112.02，較11月111.01上升0.91%，較前一年同期105.90上升5.78%；標準住宅總價1775萬元，標準住宅單價每坪56.52萬元。而大樓住宅價格指數114.66，較11月113.32上升1.18%；公寓住宅價格指數109.48，較11月109.25上升0.21%；小宅住宅價格指數111.52，較11月110.22上升1.18%。
另一方面，觀察月線、季線及半年線趨勢，全台北市大樓、公寓及小宅價格及12個行政區價格也是持續走升。去年第4季全市住宅價格季指數111.15，較前季108.16上升2.76%，較前一年同期的107.82上升3.09%。標準住宅總價1761萬元，標準住宅單價每坪56.80萬元。大樓季指數113.59，較前季109.97上升3.29%；公寓季指數109.02，較前季106.44上升2.43%；小宅季指數110.35，較前季105.94上升4.16%。
12行政區季指數方面，相較前季皆上升，漲幅最高為中山區3.04%，漲幅最小為士林區0.51%；相較前一年同期，12行政區近1年均呈現上升趨勢，漲幅最高為內湖區6.65%，漲幅最小為士林區1.80%。
至於去年下期全北市商辦租金指數108.18，較上期107.30上升0.82%，較前一年同期的106.69相較上升1.40%，標準租金單價每坪1505元。主要路段商辦租金指數113.57，較上期112.89上升0.61%，較前一年同期112.72上升0.75%，標準租金單價每坪2802元。
地政局表示，觀察商辦租金指數趨勢，110年下期全市及主要路段商辦租金指數持續上漲，標準租金單價均創新高，租金動能持續升溫。