吳宗憲被預言「2023年當阿公」 吳姍儒卻因一事決定避孕
59歲綜藝天王吳宗憲日前在節目《小明星大跟班》上，就被命理老師詹惟中大膽預言2023年有望當外公，對此，剛新婚的大女兒吳姍儒今（31）日出席保養品代言活動時，笑說其實當時詹惟中有在背後偷偷拜託她要避孕，而她隨後也認了目前確實有在避孕。
詹惟中前陣子在節目上大膽預言，對著吳宗憲大喊：「明（2023）年妳2個女兒一定會有一個會懷孕，後年要當外公。」一旁的吳姍儒聽到後相當驚訝，吳宗憲則趕緊叫女兒打肚子澄清，而吳姍儒今天再次談起此事，偷偷爆料詹惟中當時一轉身就把麥克風收起來，提醒她：「不要避孕喔，也跟妳妹妹說不要避！」笑說對方根本就是一種情緒操控，也強調如果吳宗憲真的抱孫，大機率會是妹妹的小孩。
至於生孩計畫，吳姍儒依舊抱持順其自然的態度：「就是很放鬆，沒有覺得一定要追進度，我覺得有就生，沒有就算了。」而被問到是否避孕，她一臉嬌羞表示後續還有將近6個代言活動，但絕非與母親、嬰兒等育孩用品相關，呼籲大家不用擔心，一切都要等代言活動結束才會考慮，看來吳姍儒要升格媽媽還需要一段時間。
另外，吳宗憲先前受訪時強調會搬到吳姍儒家的樓上，吳姍儒笑說其實爸爸主要是投資，並沒有真的要監視自己：「他沒有要煩我，只是把東西都擺在我家，用存在感來威脅我，沒關係！電子鎖換起來。」坦言雖然爸爸滿黏人，不過她還是想保持著一個開明的角色：「他（吳宗憲）其實很成熟，終於長大了，好替他開心。」