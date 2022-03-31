「黃彥毓！我願意！」　黃彥毓感謝宛蓉姊20年付出

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黃彥毓今(31)日在臉書針對林宛蓉日前宣布退選，並於昨天在服務處給予他支持勉勵，黃彥毓表示：「感謝宛蓉姊20年付出典範，捨得放下議會堅強轉身。」
黃彥毓表示，前幾天，蘇貞昌院長南下宣布捷運黃線核定時，他與林宛蓉都一同參與了這樣的重要時刻，如同過去長期以來他擔任幕僚與黨部主委時，也與大家一直都站在高雄這邊。當天，林宛蓉仍為了高雄、為了前鎮小港的建設，直接向蘇院長大聲疾呼、全力爭取。
黃彥毓指出，前鎮漁港，就是在林宛蓉多年的質詢倡議下，政府編列數六十億動工改善，而捷運黃線在宛蓉姐的堅持下，行政院長也正式宣示，一定要延伸到前鎮漁港。這些正在啟動的重大建設，在宛蓉議員宣布不再爭取連任下，可惜無法在擔任議員的任內實現，但這樣的先驅爭取，未來，讓他來繼續拚、繼續替大家守護。
黃彥毓認為，雖然宛蓉姐已宣布不再競選連任，但在議會的質詢，仍是問好問滿，與往常一樣認真的扮演議員的角色，並沒有因為退選而怠忽職守。爭取的建設，直到當下，還是持續向市府建言，這份精神實在令人敬佩與感動，他一定會當作自己若任公職必須要有的態度。
黃彥毓也說，昨晚，宛蓉姐除了當面對彥毓鼓勵與肯定，也如數家珍地交代了很多爭取中的建設，叮囑彥毓通過初選、贏得大選後，務必要持續幫前鎮小港居民用全心、用全力爭取。