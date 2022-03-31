蔡英文提名邢泰釗出任檢察總長　咨文今送至立法院

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張惇涵說明，邢泰釗現年63歲，國立中興大學法律學系法學士、中國文化大學法律學研究所法學碩士，現任臺灣高等檢察署檢察長。歷任雲林、屏東及高雄地檢署檢察長、金門及花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、臺北地檢署檢察長等職，具資深檢察實務經歷，領導能力備受肯定。同時，亦為此次中華民國檢察官協會推舉最高票者，不僅符合《司法人員人事條例》第16條第3款所定檢察總長須具備之資格，亦孚眾望。
張惇涵表示，邢泰釗從事檢察實務工作30餘年，並長期擔任檢察長，為積極任事之行動幹才。在北檢檢察長任內，指揮偵辦樂陞收購詐欺案、遠雄集團弊案、第一銀行盜領案、中信金購地弊案、105年12月查獲史上最大量古柯鹼運毒案等重大案件，並於109年中央公職人員選舉查賄績效經評比為全國第一，展現偵辦違法犯罪實績。此外，擔任高檢署檢察長，為提升偵查動能，進一步整合科技偵查資源；加強督導毒品、金融、國家安全犯罪案件偵辦工作；成立查緝資通犯罪督導中心，建構打擊資通犯罪平台；及透過各類犯罪專案督導小組進行跨轄、跨級之偵查資源整合。
張惇涵說，為提名資績優異、才識專業兼具之人選，並持續推動落實司法改革，以符合人民期待，蔡英文在徵詢各界意見並嚴謹審酌後，決定提名邢泰釗為新任檢察總長，咨請立法院同意。蔡英文期盼獲得立法院支持，本項人事提 名案能順利通過。