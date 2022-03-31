Ella看不下去！爆料Selina與男友「吃飯也要十指緊扣」
Ella今（31）日出席知名空氣清淨機品牌代言人活動，受訪時談到Selina與男友的互動，她爆料Selina與男友常常摸來摸去，就連吃飯都要十指緊扣，讓她快要受不了，但也不甘示弱地說，與老公解孵至今也還是會牽手走路。
日前Selina認愛斯文男，今天還被爆出她帶著男友出席黃子佼生日宴，談起好姐妹的男友，Ella笑說Selina男友的眼裡，只有Selina一個人，眼神裡都是愛心，「他年紀雖然比Selina小，但是很成熟。」還爆料因為是熱戀期，Selina時常與男友觸摸，就連吃飯都要十指緊扣。至於Ella與老公現在還會不會有這些熱戀期的「觸摸」，Ella表示：「有時候會摸他，正常啦，夫妻嘛！我跟老公也還是會手牽手，走在馬路上，他也會讓我走裡面。」
今天正好是玄彬、孫藝珍的婚禮，自稱「內湖孫藝珍」的Ella直言今天是個好日子，她提到一看到玄彬、孫藝珍的婚紗照，立即稱讚：「我老公又高又帥」，沒想到解孵也搭腔：「那當然。」讓Ella笑歪了腰，但她坦言自己其實只放大看了孫藝珍的照片，「好美，眼睛都在笑，所以我才說今天是好日子，又加上陳喬恩也登記結婚了。」