COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Ella看不下去！爆料Selina與男友「吃飯也要十指緊扣」

▲Ella爆料Selina與男友親密互動，就連吃飯都要牽手。（圖／記者林調遜攝, 2022.03.31）
▲Ella爆料Selina與男友親密互動，就連吃飯都要牽手。（圖／記者林調遜攝, 2022.03.31）

記者吳雨婕/台北報導

2022-03-31 16:17:39

Ella今（31）日出席知名空氣清淨機品牌代言人活動，受訪時談到Selina與男友的互動，她爆料Selina與男友常常摸來摸去，就連吃飯都要十指緊扣，讓她快要受不了，但也不甘示弱地說，與老公解孵至今也還是會牽手走路。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前Selina認愛斯文男，今天還被爆出她帶著男友出席黃子佼生日宴，談起好姐妹的男友，Ella笑說Selina男友的眼裡，只有Selina一個人，眼神裡都是愛心，「他年紀雖然比Selina小，但是很成熟。」還爆料因為是熱戀期，Selina時常與男友觸摸，就連吃飯都要十指緊扣。至於Ella與老公現在還會不會有這些熱戀期的「觸摸」，Ella表示：「有時候會摸他，正常啦，夫妻嘛！我跟老公也還是會手牽手，走在馬路上，他也會讓我走裡面。」

▲Ella擔任知名空氣清淨機品牌代言人。（圖／記者林調遜攝, 2022.03.31）
▲Ella爆料Selina與男友的黏踢踢行為。（圖／記者林調遜攝, 2022.03.31）
今天正好是玄彬、孫藝珍的婚禮，自稱「內湖孫藝珍」的Ella直言今天是個好日子，她提到一看到玄彬、孫藝珍的婚紗照，立即稱讚：「我老公又高又帥」，沒想到解孵也搭腔：「那當然。」讓Ella笑歪了腰，但她坦言自己其實只放大看了孫藝珍的照片，「好美，眼睛都在笑，所以我才說今天是好日子，又加上陳喬恩也登記結婚了。」

▲Ella擔任知名空氣清淨機品牌代言人。（圖／記者林調遜攝, 2022.03.31）
▲Ella擔任知名空氣清淨機品牌代言人。（圖／記者林調遜攝, 2022.03.31）

大S才閃嫁！小S突痛哭訴內心話　全因太想他

羅小白女兒暴風式成長！「抓周結果出爐」　親友全傻眼

楊冪「鈕扣全開」豪露馬甲線　59公分小蠻腰辣翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀