驚！新北一口氣暴增加27例　染疫者足跡遍及這8區、高鐵

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侯友宜指出，中和景福市民活動中心機動篩檢站及雙和社區篩檢站3月30日共採檢959人，有5例的陽性個案；其中，案23506、23507、23509與確診案22598為同棟公寓住戶，案23506（女性，60多歲）已接種3劑疫苗，3月31日採檢PCR陽性，CT值16.65。
案23507（男性，60多歲）與案23509（女性，50多歲）為同住家人，2人都已接種3劑疫苗；3月31日採檢PCR陽性，案23507的CT值16.6，案23509的CT值13.86。
案23505（男性，70多歲）、案23508（男性，60多歲）都已接種3劑疫苗，3月31日採檢PCR陽性，CT值分別為16.41、14.85，與確診案23183為同棟公寓住戶；以上5例個案初步疫調匡列相關接觸者共5人、居家隔離5人，均已安排採檢，持續疫調中。
至於基隆相關案有3人，案23399（女性，20多歲）居住萬里區、已完成2劑疫苗接種，為基隆市房仲確診案23287接觸者，3月30日採檢PCR陽性；案23379（男性，60多歲）居住汐止區、已完成2劑疫苗接種，有基隆活動史，3月30日自行前往基隆市採檢站採檢，PCR陽性，CT值14。
案23510（女性，40多歲）居住中和區、已接種2劑疫苗，有基隆小吃店足跡，3月31日採檢PCR陽性，CT值待查；以上3例個案初步疫調共匡列相關接觸者共5人、居家隔離5人，均已安排採檢，持續疫調中。
台中婚宴相關有1人，案23511（女，50多歲）居住板橋區、已完成2劑疫苗接種，與北市案23266及基隆案23277一同參加3月26日台中婚宴，3月30日遭匡列居家隔離採檢PCR陽性，CT值14.28；個案初步疫調匡列接觸者3人、居家隔離1人，已安排採檢，持續疫調中。
桃園舞蹈教室相關案有1人，案23384（女性，36多歲）居住板橋區、已完成2劑疫苗接種，外縣市舞蹈室教師，為案23275及桃園案23258的接觸者，3月29日採檢PCR陽性，CT值14.53；個案匡列相關接觸者123人、居家隔離3人，均已安排採檢，持續疫調中。
侯友宜說，樹林科技廠截至3月30日累計29人確診，持續密切監測匡列者的健康情形，今日共新增13例陰轉陽個案；案23383 （女，20多歲）居住土城區，為科技廠確診員工案22698家人，已完成3劑疫苗接種，3月25日採檢PCR陰性，3月30日居隔期間採檢PCR轉為陽性，CT值19.32。
案23397（男性，30多歲）居住土城區，科技廠員工，已完成3劑疫苗接種，3月25日採檢PCR陰性，3月30日自主管理隔離期間採檢PCR轉為陽性，CT值22.6；案23521（女，8歲）居住樹林區，為科技廠確診員工案23131的同住家人，3月30日匡列居家隔離出現發燒症狀，採檢PCR陽性，CT值23。
此外，案23512~23250及案23522共10例，皆為樹林科技廠員工，都為男性，3月25日採檢陰性，3月31日居隔期間二採陰轉楊，CT值待查中。
永和確診案23076相關有1人，案23398（男，70多歲）居住汐止，已完成2劑疫苗接種，因為與案23076的3月24日、3月25日北市餐廳的足跡重疊，匡列為自主健康管理，採檢PCR陽性，CT值13。
三重確診案22839相關為1人，案23504（女，30多歲）居住三重區，已完成2劑疫苗接種，為案22839的同住家人，3月28匡列居家隔離採檢PCR陰性，3月31日居隔期間再採PCR陽性，CT值待查。
至於科技廠足跡相關採檢2人，案23395（男，20多歲）與案23396（女，20多歲）2人為朋友，因為看到公布足跡與案22692的超商足跡重疊前往採檢，PCR皆為陽性；案23395居住三峽區，外縣市軍校生，已完成2劑疫苗接種，CT值24，而案22396居住三峽區，已完成2劑疫苗接種，CT值16，以上2例個案初步疫調匡列接觸者30人、居家隔離25人，已安排採檢，持續疫調中。
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