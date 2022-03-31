詐領助理費事件頻傳　這些涉嫌議員下場曝

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台北市議員林穎孟（無黨籍）
無黨籍台北市議員林穎孟遭爆涉嫌於2018年到2020年間，利用當時男友葉曜彰等人頭詐領助理費數十萬元，遭到北檢發動搜索約談，最後獲100萬交保。
惟獲得交保後，林穎孟因籌不出錢，在拘留室過了一夜，隔日早上才由家屬辦理交保。不過林穎孟紅著眼眶步出地檢署的同時，仍然不承認涉詐。
嘉義市議員戴寧（無黨籍）
無黨籍嘉義市議員戴寧因涉詐領助理費，日前遭到收押禁見，本月20日其父親戴建三病逝，其只能帶著手銬腳鐐戒護奔喪，哭著爬進靈堂一幕震撼各界。
戴寧表示，自己沒有做任何傷天害理的事，並在與母親擁抱後返回看守所。
前台南市議員賴美惠（民進黨）
賴美惠過去擔任議員期間，被指控不實申報請領助理費約200餘萬元，涉嫌貪污利用職務詐領財物罪及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌重大，後賴美惠獲30萬元交保。
前台北市議員童仲彥（金色力量）
過去是民進黨籍，現為金色力量黨主席的童仲彥，被指控在台北市議員任內涉詐領助理費5萬元，今年2月17日被依貪污罪判刑3年10月定讞，日前已入監服刑。
台北市議員潘懷宗（新黨）
新黨台北市議員潘懷宗去年初被依詐領助理費333萬餘元起訴，今年3月士林地院開庭時，他自白罹患癌症且繳回贓款，希望法院判緩刑。
高雄市議員曾麗燕（國民黨）
國民黨高雄市議會議長曾麗燕被地檢署認定詐領助理費1330萬元，今年1月26日將曾麗燕與其姊妹及秘書依利用職務機會詐取財物罪起訴。
新北市議員王淑慧（民進黨）
民進黨新北市議員王淑慧遭控從2011年起以姪女、外甥女等人當人頭，詐領助理費335萬元長達9年，新北地院今年1月13日依貪污罪判刑9年。
台南市議員蔡淑惠（國民黨）
國民黨台南市議員蔡淑惠今年3月8日因涉詐領助理費，遭台南檢調搜索約談。訊後蔡以25萬元交保，案件仍在檢方偵查中。
前高雄市議員陳粹鑾（國民黨）
國民黨高雄市議員鄭安秝2018年以23歲之姿當選議員，卻在半年就涉詐領助理費遭搜索，更驚人的是，竟是議員任內貪污3萬元遭重判的母親、前高雄市議員陳粹鑾在獄中操控，最終鄭安秝獲不起訴，而陳粹鑾9年來詐領449萬元助理費，今年3月依貪污罪遭判10年5月徒刑。
台中市議員冉齡軒（國民黨）
國民黨台中市議員冉齡軒今年2月17日遭搜索約談，指她涉嫌詐領助理費，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。