終結「詐領助理費」藏綁樁解套？藍綠修法扭轉歷史共業

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於立法院方面，民進黨立委鍾佳濱指出，議員屬於個人支領的只有研究費、出席費，助理費用就是助理的薪資。去年基本工資達到2萬5250元，六都議員助理費用平均3萬元，非六都平均2萬元，完全不符合基本工資最低要求，希望能夠改善。而近期有些議員傳出詐領助理費的案件，希望未來能夠在助理人數、身分上可以確認，避免外界質疑，也杜絕過去不當作法。
民進黨立委管碧玲則表示，目前議員屬於無給職，領取的研究費就是比照局長，其餘的費用就是開議期間出席費、交通費、膳雜費就是議員個人所得，但實務上卻與現實脫節。現在必須要檢討沒有時代意義的研究費、出席費、交通等費用的結構；另外部分縣市的議員助理健保費，還是匯到議員戶頭，由議員幫忙處理勞健保，所以才出現健保費被挪用，這應該要進行檢討。
民進黨立委許智傑指出，民代助理要準備質詢稿、選民服務，還會做議員分身幫忙跑行程，現在還有社群小編、美編，但非六都議員助理費2萬元，且相關法令訂太死，因此他也提出修正的法案，希望能過儘速通過。
國民黨立委林奕華也指出，立法委員與地方議員，均享有一定人數之公費助理名額與助理費，以協助立法委員或是地方議員問政。根據權力制衡原則，代議士越是強力監督，越是能防止行政機關腐化。因此，立法委員公費助理與議員公費助理，都是以協助立法委員或是地方議員問政為由而設計的制度。而立法院與地方議會編列助理費，就是公費助理的實質薪資。
林奕華說，但在法規上，立法委員公費助理待遇訂於《立法院組織法》第32條，該條文並未明確載明每名立法委員每月公費助理費用，讓立法院補助立法委員之公費助理費用，能彈性隨公務人員調薪方案調整，而地方議員公費助理部分，則是訂於補助條例第6條，該條文第二項將每月補助費用明定於法律文字之中，使得地方議員公費助理無法隨軍公教調薪而調整相關補助。造成議員公費助理與立法院助理雖同名為公費助理，卻無法如立法院公費助理隨軍公教調薪而調整待遇，形成一國兩制的狀況。
林奕華表示，同為公費助理卻因法律缺失，導致助理權益受損，長久而言，必定不利地方議會助理人才久任，亦不利地方議員問責制度。林強調，截至2022年，軍公教已調薪過5次，分別是2001年、2005年、2011年、2018年及2022年。但因為《補助條例》中，有關地方議員公費助理條文，自2006年修正後，至今已16年未曾予以調整。形同地方議員公費助理於16年中，至少被剝奪5次調薪機會，相當不公平。
至於外界質疑綁樁或者幫自己人解套的說法，魯明哲表示，將助理名單及薪資報議會備查，就不會有弊端，將資料公開透明化，讓社會大眾可以檢驗，立委修法不會是為誰解套，至為制定完善法律，大家依法遵循，將來就不會有漏洞。
林為洲則表示，「不會是為了解套，有些人根本不是故意的」。他認為，各縣市分配方式不一、制度不一，就容易出現漏洞，但是最大的問題在於「人員變動」，辦公室助理更換，但薪資不同，在更替過程中會產生差額，被議員拿來做公務支出、辦公室花用，行政人員以為沒有關係，事實上已經犯法；至於另一種狀況，就是用人頭詐領，「假申報、真領錢」，貪污就抓去關，沒什麼好談，也沒得解套。
林為洲建議，未來應討論將來如何防治虛報及制度統一，讓相關規定更為嚴謹，不會因為辦公室行政人員不了解法律而誤觸法網，降低類似事件再次發生，也讓有心人士沒有機會中飽私囊，他將來會朝這方向提出法案。