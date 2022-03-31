彭博最新防疫韌性排名　台灣連升3名至第27、挪威奪榜首

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挪威在3月彭博全球防疫韌性得到81.1分，在列入評比的53個國家或地區中排名第一。挪威已經取消所有旅遊限制，開放疫苗接種者旅行路線（Vaccinated Travel Routes）數量達424條，且社交限制措施極為寬鬆。另外，原先位居2月榜首的阿拉伯聯合大公國降為第2名，愛爾蘭從第2名下滑至第3名。
雖然美國擺脫了第一波Omicron疫情，病例持續下降，但平均單日死亡病例仍超過900例，因此滑落4個名次來到第24名。英國也因為另一波Omicron疫情，下滑至第10名。
身為亞洲金融中心的香港，在53個國家或地區中排名退居末座，今年3月更爆發全球最高的染疫亡占比疫情。而俄羅斯除了因疫苗街中推動速度緩慢之外，也因為入侵烏克蘭，2022年的國內生產毛額（GDP）成長前景為所有經濟體中最黯淡，3月名次滑落到52名。
《彭博社》自2020年11月以來，每個月會製作「全球防疫韌性排名」，並於每個月底公布最新結果。根據了解，這份排名針對全球53個規模超過2000億美元的國家或地區進行評比排名，採用疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）、封鎖嚴重度（Lockdown Severity）、航班載客力（Flight Capacity）、接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes）等11項數據指標的綜合表現，衡量國家在防疫上的韌性。