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彭博最新防疫韌性排名　台灣連升3名至第27、挪威奪榜首

▲彭博30日公布3月全球防疫韌性排名，台灣進步3名來到第27名。（圖／取自unsplash）
▲彭博30日公布3月全球防疫韌性排名，台灣進步3名來到第27名。（圖／取自unsplash）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-31 16:34:25

《彭博社》30日公布最新全球防疫韌性排名，台灣在3月躍升3名至第27名，而挪威則是在取消旅遊限制之後，從第4名躍居至第1名，在53個受評的國家或地區當中得到最高分數。

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根據《彭博社》指出，雖然全球部分地區因Omicron變異株疫情升溫，但是大多數國家仍重新開放旅行以及逐步放寬限制，試圖揮別新冠肺炎疫情時代。

挪威在3月彭博全球防疫韌性得到81.1分，在列入評比的53個國家或地區中排名第一。挪威已經取消所有旅遊限制，開放疫苗接種者旅行路線（Vaccinated Travel Routes）數量達424條，且社交限制措施極為寬鬆。另外，原先位居2月榜首的阿拉伯聯合大公國降為第2名，愛爾蘭從第2名下滑至第3名。

▲挪威在今年3月新冠防疫韌性排行榜居冠，該國航運公司Color Line重啟奧斯陸往返德國基爾的渡輪營運。（圖／美聯社／達志影像）
▲挪威在今年3月新冠防疫韌性排行榜居冠，該國航運公司Color Line重啟奧斯陸往返德國基爾的渡輪營運。（圖／美聯社／達志影像）
雖然美國擺脫了第一波Omicron疫情，病例持續下降，但平均單日死亡病例仍超過900例，因此滑落4個名次來到第24名。英國也因為另一波Omicron疫情，下滑至第10名。

身為亞洲金融中心的香港，在53個國家或地區中排名退居末座，今年3月更爆發全球最高的染疫亡占比疫情。而俄羅斯除了因疫苗街中推動速度緩慢之外，也因為入侵烏克蘭，2022年的國內生產毛額（GDP）成長前景為所有經濟體中最黯淡，3月名次滑落到52名。

▲彭博30日公布3月全球防疫韌性排名，台灣進步3名來到第27名。（圖／翻攝自彭博）
▲彭博30日公布3月全球防疫韌性排名，台灣進步3名來到第27名。（圖／翻攝自彭博）
《彭博社》自2020年11月以來，每個月會製作「全球防疫韌性排名」，並於每個月底公布最新結果。根據了解，這份排名針對全球53個規模超過2000億美元的國家或地區進行評比排名，採用疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）、封鎖嚴重度（Lockdown Severity）、航班載客力（Flight Capacity）、接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes）等11項數據指標的綜合表現，衡量國家在防疫上的韌性。

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