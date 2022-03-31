貓咪霸占事務機！飼主「一鑑按下」 網全嗨：可販售嗎？
民間有一種說法，就是家裡的所有物品都是貓咪的，包括奴才也是，因此貓主子想要霸占任何地方，奴才沒有拒絕的權利。日本有一隻貓咪日前就占據奴才的事務機，因為牠不離開奴才只好做一動作，結果大家都笑翻了！
這隻有點任性的貓咪叫做「麻糬丸（もちまる）」，因為外表可愛又愛撒嬌黏人，在網路上吸引許多來自世界各地的粉絲追蹤牠的頻道與社群，牠還曾經榮獲金氏世界紀錄認證「全球累積觀看數最高的貓咪 YouTuber」。不過牠本人可不在意那些，只想把心思放在奴才身上。
日前奴才買了一台事務機，正在閱讀使用說明書時，麻糬丸當然也要湊過來看看，只不過牠不只是對事物機聞聞嗅嗅，牠直接霸氣地坐在掃描螢幕上，盯著推主看。由於推主見牠沒有要離開、彷彿將其當作新座椅時，推主只好默默地按下「複印」鍵，就這樣麻糬丸的肚肚與肉球都被印下來啦！
網友看了之後都笑說：「請問列印成品有販售嗎？」、「我也會做一樣的動作」、「麻煩高清彩印謝謝」、「原來複印功能是這用途，看來該打開我家的印表機了」這裡要提醒一下，複印掃描時因為會出現強光，最好避免讓貓咪直視以免眼睛受傷喔，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）