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貓咪霸占事務機！飼主「一鑑按下」　網全嗨：可販售嗎？

▲日本網紅貓「麻糬丸」日前坐在事務機上不走，竟遭奴才做「這動作」。（圖／YT帳號もちまる日記）
▲日本網紅貓「麻糬丸」日前坐在事務機上不走，竟遭奴才做「這動作」。（圖／YT帳號もちまる日記）

編輯中心/綜合報導

2022-03-31 16:44:14

民間有一種說法，就是家裡的所有物品都是貓咪的，包括奴才也是，因此貓主子想要霸占任何地方，奴才沒有拒絕的權利。日本有一隻貓咪日前就占據奴才的事務機，因為牠不離開奴才只好做一動作，結果大家都笑翻了！

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▲麻糬丸因為長相討喜又愛撒嬌，在網路上擁有相當高的人氣。（圖／推特帳號catmotimaru）
▲麻糬丸因為長相討喜又愛撒嬌，在網路上擁有相當高的人氣。（圖／推特帳號catmotimaru）
這隻有點任性的貓咪叫做「麻糬丸（もちまる）」，因為外表可愛又愛撒嬌黏人，在網路上吸引許多來自世界各地的粉絲追蹤牠的頻道與社群，牠還曾經榮獲金氏世界紀錄認證「全球累積觀看數最高的貓咪 YouTuber」。不過牠本人可不在意那些，只想把心思放在奴才身上。

▲牠最喜歡奴才，總是關注他的一舉一動。（圖／推特帳號catmotimaru）
▲牠最喜歡奴才，總是關注他的一舉一動。（圖／推特帳號catmotimaru）
日前奴才買了一台事務機，正在閱讀使用說明書時，麻糬丸當然也要湊過來看看，只不過牠不只是對事物機聞聞嗅嗅，牠直接霸氣地坐在掃描螢幕上，盯著推主看。由於推主見牠沒有要離開、彷彿將其當作新座椅時，推主只好默默地按下「複印」鍵，就這樣麻糬丸的肚肚與肉球都被印下來啦！

▲這天奴才買了一台事務機，正在研究它的功能以及說明書時，麻糬丸馬上湊過來坐在上面。（圖／YT帳號もちまる日記）
▲這天奴才買了一台事務機，正在研究它的功能以及說明書時，麻糬丸馬上湊過來坐在上面。（圖／YT帳號もちまる日記）
▲奴才只好默默地按下一個按鈕……（圖／推特帳號catmotimaru）
▲奴才只好默默地按下一個按鈕……（圖／推特帳號catmotimaru）
▲麻糬丸：有動靜？是什麼東西？（圖／YT帳號もちまる日記）
▲麻糬丸：有動靜？是什麼東西？（圖／YT帳號もちまる日記）
▲登愣！麻糬丸的肚肚以及肉球都被清楚列印下來啦！（圖／YT帳號もちまる日記）
▲登愣！麻糬丸的肚肚以及肉球都被清楚列印下來啦！（圖／YT帳號もちまる日記）
▲麻糬丸：出賣偶的肖像權，是不是該給偶一些好處啊？（圖／YT帳號もちまる日記）
▲麻糬丸：出賣偶的肖像權，是不是該給偶一些好處啊？（圖／YT帳號もちまる日記）
網友看了之後都笑說：「請問列印成品有販售嗎？」、「我也會做一樣的動作」、「麻煩高清彩印謝謝」、「原來複印功能是這用途，看來該打開我家的印表機了」這裡要提醒一下，複印掃描時因為會出現強光，最好避免讓貓咪直視以免眼睛受傷喔，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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