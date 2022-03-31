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男星分手天后想挽回！崩潰吐心事　「恐慌發作該打給誰」

▲尚恩曼德斯推出新歌《When You’re Gone》，暗藏挽回卡蜜拉的心意。（圖／環球音樂提供）
▲尚恩曼德斯推出新歌《When You’re Gone》，暗藏挽回卡蜜拉的心意。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-31 18:00:00

「全民男友」尚恩曼德斯（Shawn Mendes）去年底宣布結束與拉丁小天后卡蜜拉（Camila Cabello）兩年的戀情，讓許多粉絲感到驚訝與不捨，今（31日）尚恩推出全新單曲《When You’re Gone》，曲風重回他剛出道時的招牌動感風格，但其實歌詞中表達了與卡蜜拉分開的不捨之情，尚恩近日還在社群上貼出短片，直白吐露隻身一人的孤單心情，令許多粉絲心疼不已。

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新歌歌詞中，尚恩唱道：「我不想知道你走了以後是什麼感覺，我不想放下這一切」、「我不知道原來愛著你，是我經歷過最快樂的事」，他在歌曲發行前夕，於社群上發布一則38秒影片，直白表示歌詞內容讓他特別有共鳴，「和某個人分手的當下，你覺得這是正確的決定；但你不明白的是，隨之而來的代價有多可怕！」他接著舉例，「當我恐慌發作時，我該打給誰？坐立難安的時候，我又該找誰？我逐漸了解到我只有一個人，而我討厭這個感覺。但這就是現實，懂嗎？」

▲尚恩曼德斯推出新歌《When You’re Gone》。（圖／環球音樂提供）
▲尚恩曼德斯推出新歌《When You’re Gone》。（圖／環球音樂提供）
年僅23歲的尚恩曼德斯已經在告示牌寫下4張冠軍專輯記錄，也是史上最年輕創下此紀錄的歌手，繼前年發行專輯《奇想／Wonder》後，因疫情關係無法如以往四處巡演，讓他得以從馬不停蹄的行程中暫時沉澱下來，近日他在接受告示牌雜誌專訪時表示：「有一陣子我被說服只要寫會大紅的歌曲就好，而現在我只想創作我真心想寫，且對我來說很重要的歌曲。」

▲尚恩曼德斯、卡蜜拉宣布分手。（圖／翻攝卡蜜拉IG）
▲尚恩曼德斯（左）、卡蜜拉宣布分手。（圖／翻攝卡蜜拉IG）

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