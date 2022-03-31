旅遊天堂破功！婚宴群聚台中新增一個案　市府開罰業者

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社會局長彭懷真表示，這名阿嬤昨天下午到托嬰中心接孫子，之後才被匡列、發病，雖然接送都在門口沒有入園，且全程戴口罩及手部消毒，但有1名托育人員與阿嬤有接觸，社會局以最高規格請托嬰中心通知所有家長，今天下班後將全面大清消、明天起停止收托。該托育人員先暫停工作。與兩名孫子皆須進行PCR。
台中市上次出現確診者是1月28日，從北部返鄉過年的20幾歲女研究生，足跡點在沙鹿地區，過去2個多月來都清零，也讓台中成為國人相對放心的旅遊天堂。這次的婚宴群聚，不少賓客趁此機會，順遊台中各景點及餐旅，但因VVG餐廳未落實顧客實名制，增加疫調的困難度，市府將依《傳染病防治法》最高標準，開罰15000元。
依據台中市衛生局疫調，昨天公佈的3例本土確診者皆是男性，足跡分別是案23266（家住基隆、在高雄服役的海軍）25日投宿林酒店、在林酒店森林百匯自助餐吃晚餐及隔日早餐；26日中午到台中國家歌劇院5樓的VVG餐廳參加自助式婚宴，停留近4小時，與案23268及案23277（住台北）會合，兩人先到承億文旅台中鳥日子投宿，3人再與其他賓客一起去left左派酒吧。之後案23266離開台中，案23268及案23277到好樂迪KTV台中三民店唱歌，有益肚包雞吃消夜。
林酒店和承億文旅台中鳥日子接獲市府通知，今下午起暫停營業24小時、確診者使用過的房間靜置3天。三井outlet、新光三越今天也提前閉店清消。除了3人與台中市新增的阿嬤個案，衛生局也整理外地縣市6名確診者在台中的足跡，包括草悟道、高鐵台中站、新光三越、想台中咖啡、統聯中港轉運站等，目前皆已完成清消。7家醫院也配合開設快篩站，盧秀燕呼籲出入相關場所的民眾，4/6前踴躍接受篩檢。