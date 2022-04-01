聽江蕙的話不退休！王牌經紀人陳子鴻接「校長重任」

金牌製作人陳子鴻，原本就有多重身分，既是唱片公司老闆又是製作人、評審、副教授、歌手、樂手、「二姐」江蕙的經紀人等，最近又接下「1500 SOUND ACADEMY 聲量音創學院」台北分校校長的職務，勢必更加忙碌。
「1500聲量音創學院」開校在即，校務組正如火如荼地準備各項工作，身為校長的陳子鴻更是親自為學校招生宣傳。日前他上節目接受「萬秀孫」張瑞夫訪問，瑞夫劈頭就問陳陳子鴻：「這麼忙碌的校長，肝都是怎麼保養的？」陳子鴻表示：「保養肝，最重要的是生活要規律。」還以自身經驗笑說：「我生活是非常規律，做音樂很難早睡早起，人家說晚上11點以前睡覺保養肝，但在我們這行不太可能，我就維持多年來每天睡滿7小時的習慣，最晚2點左右睡覺，大概9點多起床；然後早上如果沒什麼特別的事，我一定先運動，讓自己神清氣爽才去上班。」
陳子鴻也提到，以前小時候就很愛運動，會念書是為了要玩，每次考試第一名，媽媽就沒話講，讓他可以發洩青春活力、盡情的玩。除此之外，陳子鴻還特別注重效率，時間觀念從小養成，「我重視效率，應該跟小時候想要多些時間玩有關係，所以現在即使工作滿檔，只要先把時間管理好，都還是可以應付過來。」陳子鴻提到，他記取江蕙給自己的鼓勵，暫時還有重要任務要做，不輕言退休，他說：「做音樂傳承是我一直很想做的事情，而且也一直在做，一份使命感讓我做起來覺得很開心也很有意義。」