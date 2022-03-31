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足球／「踢平就能爭冠」台北競技企甲首戰卯上南霸天台電

▲ACA足球俱樂部今年升上企甲後更名為「台北競技俱樂部(AC TAIPEI)」今日公布新隊徽、球衣及球員名單，隊長蔡孟辰(左起)、乙級金靴李孟哲、乙級金手套黃浩凱代表出席。（圖／鍾東穎攝 ,2022.03.31）
▲ACA足球俱樂部今年升上企甲後更名為「台北競技俱樂部(AC TAIPEI)」今日公布新隊徽、球衣及球員名單，隊長蔡孟辰(左起)、乙級金靴李孟哲、乙級金手套黃浩凱代表出席。（圖／鍾東穎攝 ,2022.03.31）

記者鍾東穎/台北報導

2022-03-31 17:17:23

去年拿下台灣乙級足球聯賽金靴李孟哲、金手套黃浩凱，今年隨台北競技俱樂部(AC TAIPEI)出戰企甲，面對更高強度的聯賽，兩人都正面看待首戰就將對上有今年有溫智豪助拳的南霸天台電。

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台灣乙級足球聯賽冠軍ACA足球俱樂部，今年升上企甲後更名為「台北競技俱樂部(AC TAIPEI)」，今(31)日公布新隊徽、球衣及球員名單，總教練陳信安表示，首個賽季力求保級，盼5年後能越站越穩代表台灣出戰亞協盃。

「甲級強度不一樣，近年大學隊越來越少，多了洋將更企業化發展，我們先站穩腳步保級，再追求更好的成績。」李孟哲也不刻意追求金靴，「我進球是一分，隊友進球也是一分，贏球更重要。」

台北競技升上甲級前3戰就對決上季甲級前3名，特別首戰台電今年有有旅中國腳溫智豪加盟，隊長蔡孟辰表示，先前中華隊集訓有一同練球過，真的非常厲害，很期待和他交手，李孟哲更笑說，全隊開玩笑說前2戰都能踢平，就能爭冠了，正面看待，不能還沒對決就害怕。

去年拿下金手套的黃浩凱年僅20歲，但心態相當卻成熟，對於今年勢必迎來更多挑戰，他說「對我來說這是動力不是壓力，到甲級像換新環境，就像之前在國外，要更謹慎和努力。」站上更高的舞台更有機會被看見，盼能像偶像呂昆錡一樣，有朝一日鎮守中華隊的大門。
 

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