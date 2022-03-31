無法與俄保持距離！專家：習近平因戰前決定與蒲亭分不開
俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過一個月，隨著美國等北約國家持續對俄發動制裁，被認為是俄羅斯盟友的中國態度也備受外界關注。過去中國從戰爭初期拒絕稱軍事行動為「入侵」或「戰爭」，到現在轉向人道救援烏克蘭，習近平曖昧態度令人摸不著頭緒。根據專家分析，事實上中國無法拋下俄羅斯，反而當蒲亭在烏克蘭的處境愈糟糕時，中國愈會給予支援。
隨著中國在國際社會壓迫下，與俄羅斯之間的關係似乎不如以往，顯示中國國家主席習近平提出的「中俄合作無上限」路線受到挫敗。根據《美國之音》報導，過去這一個月來中國持續維持「兩面押注」的立場，對烏克蘭進行資金與物資的人道救援同時也不正面譴責俄羅斯。
然而根據華盛頓智庫史汀生中心東亞專案共同主任孫韻（Yun Sun）表示，中國並不會因為烏克蘭危機而對俄改變立場的原因，其實就在習近平與蒲亭在冬奧期間的聯合表態，今年二月習近平簽署聯合聲明，宣布中俄兩國「友誼無上限」，若習近平「自賞巴掌」迅速改變對俄態度，便會引起國內外對於習近平一開始宣示與俄聯盟的決策是否明智，對於今秋20大的連任之路來說更是一大阻礙。
華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）則表示，西方國家自烏克蘭戰爭爆發以來表現的團結，加上北約集團的重新振作與由美國主導的經濟制裁，使中國必須反過來維持支持俄羅斯。
報導內也提到，中國最大的噩夢就是「蒲亭下台」，俄羅斯元首改為親西方的領導人，如此一來北京對抗美國的最大緩衝區俄羅斯將會改而傾向美國，為了避免主要的貿易與政治夥伴之一的跑票，中國的主要目標就是確保俄羅斯作為中國關鍵戰略夥伴的地位，同時不隨意得罪掌握經濟制裁能力的美歐各國。