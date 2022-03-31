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疫情漸緩？基隆篩檢站陽性率下降　林右昌：繼續努力

▲基隆市長林右昌藉視訊會議表示，所有確診個案都是無症狀或是輕症，多數送往集中檢疫所收治中。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌藉視訊會議表示，所有確診個案都是無症狀或是輕症，多數送往集中檢疫所收治中。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-03-31 17:37:24

基隆市政府今（31）日舉行疫情記者會，市長林右昌藉視訊會議表示，所有確診個案都是無症狀或是輕症，多數送往集中檢疫所收治中；專責病床共有57床，目前使用33床，零使用呼吸器，醫療量能尚充足。

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林右昌指出，社區篩檢站自設置以來，累計PCR篩檢12831人，陽性率從3月27日的千分之2.3、3月28日的千分之3.3、3月29日的千分之4，至昨（30）日降至千分之2.5；同時鼓勵民眾多出來篩檢，有疑慮的就來篩！

林右昌說，本市12歲以上疫苗接種率為本島第一，第一劑為82.8％、第二劑為78.3％、第三劑則為53.6％，打疫苗不是就不會確診，而是降低染疫機率與重診率，讓醫療體系不會被擊垮；從本次疫情來看，全部都是無症狀或是輕症，可見打疫苗應該發揮了預期的功能與目的。

林右昌針對疫情的狀況說明，有關海洋大學與南榮國中群聚案，今日持續都沒有確診案例發生，但所有的師生皆持續每天進行快篩監測中；此外，CDC今日公布與基隆相關的案例有22例，有2例是高雄及桃園移入（案23387、23524）。與小吃店相關的有8例（案23291、23293、23294、23295、23298、23380 、23394、23503）。

林右昌強調，小吃店業態特殊，出入人員複雜流動性高極難掌握，今日的8例，主要是由警察局、衛生局、民政處組成專案小組主動出擊，針對小吃店業者與相關從業人員依掌握名冊拜訪，要求他們出來接受篩檢後驗出確診。

此外，房仲有3例（案23292、23927、23378），都是職場接觸者，除了擴大匡列之外，也要求業者配合，所有房仲業從業人員在今日完成PCR採檢，明天之後持續做快篩追蹤，進店工作就要同步做快篩。

二信中學有1例（案23381），是在快篩陽性，送PCR檢驗確診，也證明每日快篩監控的確有發揮作用；警察有1例（案23393），是少年隊副隊長，他也是在快篩陽性，送PCR檢驗確診，目前全市警察持續進行每日快篩，並要求同仁上班前先進行快篩，陰性回報後才能上班，分流上班者也持續自我健康管理。

林右昌說，有原匡列的接觸者4例（案23296、23375、23377、23382）；另有1例是在台北的八大工作者（案23392），還有2例是夫妻（案23376、23391），刻正疫調中。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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