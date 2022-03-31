民安8號演習實作演練　陳其邁：捍衛主權一刻不得鬆懈

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，落實全民國防精神，將有形武力、民間可用資源與精神意志合而為一，方能守護國家與市民安全，也期望藉由這次演習，整合政府及民間資源，驗證全民防衛動員能量，達災害防救及軍事作戰目的，共同維護市民生命財產安全。
陳其邁指出，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動侵略，市府接獲國防部指示，本次演習以擴大參與、積極整備、實境演練為三大核心目標，將情境分為平時及戰時兩大階段；在戰爭發生前，政府強化民生物資整備，安定民心，當發生重大空難時，中央與地方聯合救災，另在天然災害發生時，運用災防告警系統，提醒民眾預先做好防災準備。
消防局也表示，這次演練分為平時整備及全面作戰兩階段，平時整備內容為全民國防宣教、聯合應變指揮管制中心開設與運用、民生必需品配售、重大交通事故搶救(航空器)、天然災害各項處置作為；全面作戰階段為建築物倒塌人命搜救、跨區支援能量整合與運作、油、水、電力維生設施災損搶救暨民、物力支援、地下工業管線氣體外洩暨毒性化學災害搶救、水利設施災害搶救及戰時災民安置具體作為等。
根據統計，這次演習動員機具人力為歷年之最，共88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機暨714人投入演練，另動員73車893人到場接受校閱，總計161車，超過1,600人次參與民安8號演習，充分整合政府及民間資源，發揮最佳救災能量。