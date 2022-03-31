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民安8號演習實作演練　陳其邁：捍衛主權一刻不得鬆懈

▲高雄市政府今天於台灣中油高雄煉油廠及國昌國中辦理111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習綜合實作演練。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府今天於台灣中油高雄煉油廠及國昌國中辦理111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習綜合實作演練。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-31 22:59:51

高雄市政府今（31）日於台灣中油高雄煉油廠及國昌國中辦理111年全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習綜合實作演練。市長陳其邁表示，台灣是海島國家，面對戰爭，唯有靠自己，人必自助，而後人助，對於兩岸情勢日趨緊張，雖台灣從不主動挑起爭端，但面對捍衛主權，一刻也不能鬆懈，必須做好完整的準備。

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▲出席民安8號演習綜合實作演練　陳其邁：捍衛主權一刻不得鬆懈。（圖／高市府提供）
▲出席民安8號演習綜合實作演練　陳其邁：捍衛主權一刻不得鬆懈。（圖／高市府提供）
這次演習中央由內政部陳宗彥政次、國防部李宗孝常務次長、全民防衛署戴天鵬副署長、陸軍八軍團指揮官楊海明等人代表出席，這次演習也新增遭受武力攻擊的戰時階段演練，國軍全力投入作戰，無多餘能量投入救災時，市府除請求鄰近縣市支援，並動員民防團隊及志工團體協助救災，同時成立災民收容救濟場所，安置照顧災民。

▲這次演習動員機具人力為歷年之最，總計動員超過1600人到場接受校閱。（圖／高市府提供）
▲這次演習動員機具人力為歷年之最，總計動員超過1600人到場接受校閱。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，落實全民國防精神，將有形武力、民間可用資源與精神意志合而為一，方能守護國家與市民安全，也期望藉由這次演習，整合政府及民間資源，驗證全民防衛動員能量，達災害防救及軍事作戰目的，共同維護市民生命財產安全。

陳其邁指出，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動侵略，市府接獲國防部指示，本次演習以擴大參與、積極整備、實境演練為三大核心目標，將情境分為平時及戰時兩大階段；在戰爭發生前，政府強化民生物資整備，安定民心，當發生重大空難時，中央與地方聯合救災，另在天然災害發生時，運用災防告警系統，提醒民眾預先做好防災準備。

消防局也表示，這次演練分為平時整備及全面作戰兩階段，平時整備內容為全民國防宣教、聯合應變指揮管制中心開設與運用、民生必需品配售、重大交通事故搶救(航空器)、天然災害各項處置作為；全面作戰階段為建築物倒塌人命搜救、跨區支援能量整合與運作、油、水、電力維生設施災損搶救暨民、物力支援、地下工業管線氣體外洩暨毒性化學災害搶救、水利設施災害搶救及戰時災民安置具體作為等。

根據統計，這次演習動員機具人力為歷年之最，共88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機暨714人投入演練，另動員73車893人到場接受校閱，總計161車，超過1,600人次參與民安8號演習，充分整合政府及民間資源，發揮最佳救災能量。
 

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