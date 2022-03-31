「宇宙兒童派對」來了！高雄兒童美術館閃亮登場

小朋友最期待的兒童節即將到來， 4月2日到4月5日每日下午三點，高雄市立美術館的兒童美術館推出兒童專屬歡樂日「宇宙兒童派對－童玩出任務」！以劇場概念，為所有年齡段的兒童與家庭規劃滿滿的故事及精彩演出。
「宇宙兒童派對-童玩出任務」策劃「一個人的表演」，邀約不只是故事、不只是表演二大領域藝術工作者。「一個人的表演：不只是故事」今年邀請冠軍故事人－胖叔叔、大魚、甜甜圈和Amanda，四位各有特色的故事達人，在兒美館中庭以故事串起繪畫、肢體遊戲，讓兒童在聽故事遊戲中，玩出藝術的趣味；在肢體趣味中，玩出親子的好情感。
「一個人的表演：不只是雜耍」將整合不同藝術領域表演者交匯演出，包含世界溜溜球高手楊元慶，將小時候人人玩過的溜溜球發揮到無法想像的境界。而日本童玩「劍玉」在2019年台灣文博會「釘孤枝雜耍擂台」冠軍小螺絲的手上，化為驚奇連連的趣味、幽默不斷的雜耍。另外，以手碟、立方體和接觸棍遊走各大節慶的張嘉洛，以舞者身分，將雜耍道具與身體結合，使之成為身體與會的藝術呈現。三位各有千秋的表演者，將打開「玩」的最高境界，就是透過「玩耍」傳達人生哲理。
四天滿滿活動，邀請眾人日日來兒美館參加派對，將發現童玩好好玩，玩出創造力，顛覆想像力。活動詳細內容請上高美館官網活動資訊頁面查詢，或電洽07-555-0331轉305或311。