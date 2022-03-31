確診學童全校師生採檢皆為陰性 陳其邁：預防性停課10天
高雄市某國小2名低年級女童，因其父參加26日台中國家歌劇院的自助餐式婚宴染疫，匡列隔離期間也確診，所幸全校師生經採檢後全為陰性，市長陳其邁防疫記者會中表示，2名學童就讀的國小全校師生、補習班同學共154人匡列採檢為陰性並行隔離，2人屬剛發病狀況，傳播風險較低，但依照規定，即日起全校預防性停課10天。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，昨天確診的海軍官兵案23277與今天確診的案23388彼此並不認識，2人都有參加同一場26日在台中國家歌劇院舉辦的婚宴，這場婚宴的用餐方式是採開放式自助餐型態，是否有同時間、同點位接觸風險，將由台中市政府疫調公布，高雄市也協請當地衛生機關盡快釐清問題。
至於，高雄是否有掌握前往參加這場婚宴的人數，陳其邁說，目前都還在調查中，因為餐廳實聯制不一定有落實，所以在人的掌握上有落差，原先提供的名單中並不包括案23388，但案23388因新聞爆出台中婚宴有人確診，加上29日出現咳嗽、全身無力、流鼻涕、頭痛症狀而自行到診所就醫，醫師警覺給予快篩試劑檢驗呈陽性，再到醫院PCR採檢確診，Ct值16.9。
另外，案23388為30多歲男性，確診後匡列同住的太太和2名7歲女兒，發現女兒也染疫，因此市府昨晚緊急匡列同班同學、老師和補習班師生154人採檢為陰性，因學童的Ct值分別為28.3、35.7，屬於剛發病，傳染風險應不高。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。