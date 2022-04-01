房市／歡慶新北投車站106歲！信義房屋邀孩子畫永續慶生
1916年誕生的新北投車站，今年已106歲，為北投溫泉小鎮的代表地標，4月1日至10日將於新北投車站及周邊館所舉行系列慶生活動，信義房屋深耕社區服務也不缺席，將於北投共生市集設攤推廣信義房屋繪畫比賽，為慶生活動增添永續色彩，更具意義。
2022信義房屋全國繪畫比賽今年以「我是小小地球守護隊」為題，號召孩子們拿起畫筆愛地球，為了擴大影響力，暨日前前進親子路跑活動，4月2日更將走入新北投車站「與家共生 咱的故事」慶生系列活動，參與4月2日至5日、4月9日至10日的北投共作夥-北投共生市集，北投地區5家分店包括新北投、北投捷運、唭哩岸、奇岩、石牌國中店都會有同仁參與擺攤。
信義房屋表示，永續意識要從小扎根，因此今年2022信義房屋全國繪畫比賽，將永續融入繪畫主題，鼓勵孩子畫出為社區與環境做的一件永續作為，不要小看孩子的力量小，只要有心，一樣能連結聯合國永續發展目標。
信義房屋舉例，家長可引導孩子多多去逛家附近的文化古蹟，並向朋友、老師介紹，就符合聯合國永續發展目標SDG11永續城鄉，也可多走路、多騎腳踏車，就可減少碳排放，符合SDG13氣候行動。
信義房屋新北投店店長魏早吉表示，信義房屋全國繪畫比賽多年舉辦以來，客戶接受度很高，而繪畫主題結合永續，以最沒有距離的媒介讓孩子從小耳濡目染接觸永續意識，已有許多北投在地居民來索取圖畫紙。
而當天攤位將有專人發放2022信義房屋全國繪畫比賽畫紙，現場繪畫繳件成功後再送驚喜小禮，下載信義房屋App再送限量溫泉蛋或扇子供民眾消暑。