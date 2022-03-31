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堅持清零！上海封城重創經濟　中國今年GDP損失3%以上

▲專家預估，中國若持續採取嚴格封城的防疫措施，今年GDP恐損失3%以上。（圖／美聯社／達志影像）
▲專家預估，中國若持續採取嚴格封城的防疫措施，今年GDP恐損失3%以上。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心詹凌瑀/綜合報導

2022-03-31 17:56:402022-03-31 18:02:14

隨著上海疫情失控進入封城狀態，中國正經歷新冠疫情爆發以來，最嚴重的經濟衝擊，專家認為，如果全中國實施大規模封鎖，保守保計每月至少損失460億美金，將導致中國2022年GDP損失3%以上，如果更多主要城市封城，影響可能會更巨大。

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野村控股（Nomura Holdings）的經濟學家表示，如果中國疫情持續失控，更多城市像上海一樣實施嚴格管制政策，要求居民不得外出，政府必須花費兩倍的費用維持，才能達到「清零政策」的目標。經濟學家強調，新冠疫情爆發，使得中國經濟面臨前所未有的危機。

▲習近平堅持的「清零政策」代價巨大。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平堅持的「清零政策」代價巨大。（圖／美聯社／達志影像）
《彭博社》（Bloomberg）引用香港中文大學報告指出，如果上海封城時間拉長，可能會導致中國今年的GDP減少4%，若北京、上海、廣州、深圳四大城市都因疫情封鎖，GDP將下降12%，中南海高層如果決定像新冠肺炎疫情初期一樣，對全國採取大規模防控手段，經濟狀況最糟可能會衰退50%。

為了緩解經濟壓力，中國目前視疫情輕重，在各地採取不同程度的防疫措施。高盛集團（Goldman Sachs）分析師認爲，中國佔GDP產出約33%的地區，目前已實施部分或全面封城的防疫措施。此外，北京當局發布的經濟統計數據可能嚴重失真，在2020年第一季國際間預估中國GDP下降了19%，但中國的數據僅下降6.9%，因此目前中國實際的經濟狀況，恐怕比外界知道的更加嚴重。

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