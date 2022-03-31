輔選首站給山田摩衣 洪慈庸：鼓舞年輕人勇敢投入政治
民進黨黨內初選在即，前立委洪慈庸今（31）日特地陪同爭取民進黨新北市板橋區議員提名的山田摩衣，前往板橋區新埔市場徒步掃街拜票，以最實際的行動力挺山田摩衣；此外，這也是洪慈庸離開立法院後的輔選首站。
正國會的山田摩衣表示，洪慈庸不但是她立法院院長室的好夥伴，也是公民與女性參政的代表性人物，一直都令她欽佩不已，不管是在立委任內或立法院顧問的期間，表現都是有目共睹；這次特邀洪慈庸來，就是期望自己能向她看齊，未來如果進入議會也能一樣表現亮眼。
洪慈庸指出，一開始認識山田摩衣是在立法院長游錫堃的辦公室，對方不管是在主持或接待外賓的應對能力，令她十分敬佩；她在32歲時第一次參選，就是希望能鼓舞年輕人勇敢投入政治，見到今年也是32歲的山田摩衣決定投入第一線選舉，決定先放下也在爭取初選提名的老公－卓冠廷，到場力挺山田摩衣。
洪慈庸說，山田摩衣從2011年（11年前）起就開始為選民服務，當自己還是個對政治漠不關心的年輕人時，她已經在為這個社會打拚；現在山田摩衣決定出來參選，自己一定要給予支持，並覺得她已經準備好，可以當最有經驗的新科議員。
洪慈庸也特別送上素粽，表達給予山田摩衣的溫暖與祝福；洪慈庸解釋，自己參選時，洪媽就會替自己準備素粽，是承襲自家裡表達關心的方式，同時也象徵山田摩衣是最有經驗、沒有背景的「素」人，並預祝她不管是初選還是年底的大選，都可以包「粽」，順利當選。