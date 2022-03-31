政院通過農會法修正草案　刪除官派理事條文

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今行政院院會審查通過《農會法》部分條文修正草案，官派理事部分不予修正，其餘條文酌修。對此，農委會說明，在草案預告期間，有國民黨團、中華民國農會及部分民眾就預告版本修正內容，提出諸多意見，因此須再審慎研議，不予修正。
農委會說明，中華民國農會依《農會法》成立並賦予其多項任務，為公益社團法人，舉辦事業享有政府多項賦稅優惠，接受政府委託執行農業政策，並參與農產運銷公司、全國農業金庫等經營權，廣涉公共事務，且為農會體系最高層級的組織，應夥同所有農會配合農業政策及協助各地農業發展，不應僅限於自身營運收益之成長。對於涉及農產品貿易、產銷調節、資訊整合、教育訓練等，應配合政府帶領所有農會共同開創農業新局，充分發揮整合、開拓、研發、創新等上位組織之功能。
農委會表示，雖然本次增列專業理事不予修法，但仍鼓勵中華民國農會能朝該方向精進，農委會將持續廣納各界提供意見，包括農會選舉制度改革、一戶一會員限制、提高女性選任人員比例、青農不易加入會員問題、選任人員職能資格提升等，通盤檢討，使農會更符合人民團體自治及民主精神，達到服務農民之宗旨。
農委會提到，《農會法》自74年增訂賄選刑度與罰則以來，歷經37年未曾修正，而歷屆農會選舉賄選案件仍層出不窮，可見《農會法》針對賄選的刑度與罰則過低，已無法產生嚇阻作用；另犯農會賄選罪因現行規定刑度低，宣告緩刑後仍得繼續任職農會，將會使賄選者產生得益效果，一向被外界批評，影響農會形象。本次《農會法》第47條之1及第47條之2的修正，旨在遏止部分農會選舉之賄選行為，希望藉提高賄選之刑度與罰則，防止投機者進入侵蝕農會，並維持農會選舉公正性。
農委會強調，原預告草案修正現行第47條之4第4項輕罪豁免但書規定，僅得繼續任職至屆滿，經審慎檢討後，以不溯及既往方向修法；由於本次修正提高刑度為3年以上7年以下之規定，倘經立法院三讀通過並公布施行後，未來賄選將無從受緩刑宣告或判處6個月以下有期徒刑得易科罰金，符合農委會修法遏止農會賄選端正選風政策，以維持農會選舉公平、公正性，選賢與能，使農會發展向上提升為各界所期待。