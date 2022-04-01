會聽人話？爸問「餓了嗎」　虎斑貓秒回頭喵：哪次不餓啦

不要以為貓咪聽不懂，其實牠們都知道你在說什麼！相信不少養貓的飼主都一定有一種感覺，好希望家中的貓主子能聽懂自己所表達的並給一些回應，而國外這隻貓咪就是很懂得聽「關鍵字」，只要奴才一說出具有魔力的「3個字」，牠馬上就會睜大眼睛對奴才喵喵叫回應！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「米妮Minnie」個性古靈精怪又聰明，聽到某些字才回應。（圖／推特帳號iizcat）這隻精明的虎斑貓叫做「米妮Minnie」，身為漫畫家的飼主尼克Nick Filippou在5年前於馬里蘭州一次中途活動中領養了牠，牠的個性古靈精怪又聰明，很快就在新家安定下來，尼克也常常將自己與愛貓的生活點滴畫成漫畫分享在網路上，當中不外乎有米妮調皮惡作劇的小趣事。只是米妮也是一隻相當有個性的貓咪，有時叫牠的名字牠愛理不理，但是只要尼克說出「餓了嗎？」米妮絕對秒回頭立刻起身，並對尼克喵喵叫回應，彷彿在對他說：「餓，真的好餓喔！」▲尼克：米妮，餓了嗎？（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）▲米妮：（秒回頭）餓！我餓我餓！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）▲米妮：還要問嗎？當然餓餓啊！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）▲米妮不僅會馬上回應，還會試圖帶領尼克走去吃飯的地方。（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）▲米妮：唉呦～本喵餓到沒力啦，快點開罐罐吧！（圖／美聯社AP+Jukin Media授權）▲米妮：別的我不會，但我可是很會聽關鍵字喔！（圖／推特帳號iizcat）網友們看了米妮的影片後都忍不住笑說：「貓咪都聽得懂跟吃相關的字」、「那個喵聲太可愛了」、「如果找不到牠，只要喊『餓了嗎？』牠一定會出現」、「貓：餓啦，還需要問嗎？」、「這反應也太快了」、「那是我聽過最專業的喵！」大家如果喜歡Minnie不妨去追蹤牠的社群帳號，現在一起來看看Minnie的如何回應關鍵字的影片吧！（編輯：陳珮瑜）凌晨煮炒麵！虎斑貓主子一臉大驚：奴才竟敢背著我偷吃？愛躲書包！白貓姊妹長大卻「卡住露屁屁」 網：鴕鳥躲？房東要求交貓咪照片！媽超苦惱 網一看笑：選最怪無誤