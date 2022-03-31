封城悲歌！上海氣喘病人求助遭拒身亡　爆料微博卻屢被刪

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民眾表示，直到8點30分左右，負責做核酸檢測的醫務人員才向患者進行心肺復甦，期間甚至有一輛救護車抵達該社區，然而救護車出現後卻稱該輛車被派來救助該社區的其他病患，儘管氣喘患者家屬告知病情危，請求暫借AED（自動體外心臟去顫器）救人也遭到拒絕，甚至沒有提供任何幫助，接到原先的病人後就離開。
第二輛救護車直到9點40分才抵達社區搶救氣喘患者，不幸的是當救護人員抵達時為時已晚，氣喘居民送醫後仍不治。該篇爆料微博曝光後，掀起廣大民怨，一度擁有高達16萬次轉發與近6萬則留言，今早卻因不明原因遭刪除。
上海官方稍早也為此作出回應，當局表示浦東新區衛生健康委員會已經對此事展開調查，並稱第一輛救護車當時已準備前往醫院，加上救護員現場無法判斷該名在家中併發的氣喘患者狀況，出於先將車上急症患者送往醫院的考量，才沒有同意出借AED；上海浦東衛健委表示，對該名患者的離世深表悲痛，對急救醫生由於經驗不足、處置不當，未能及時出借AED施救患者深為抱歉，並承諾將對全區醫務工作人員加強教育。
只是這起事故已經是上海本周以來第3例延誤就醫致死的案例，此前一名上海浦東民眾的77歲父親，由於糖尿病、腎衰竭正在接受洗腎治療，每日需定時服用高血壓藥、糖尿病藥、胰島素等藥物，然而卻因為驗出陽性，接連在復旦大學附屬浦東醫院、上海君愛康復醫院與周浦醫院等轉院、等候，最後因拖延了治療時間不治；另一名上海女護士則也是突發氣喘，家屬將她送往其工作的東方醫院進行急救，但醫院急診部卻因為「疫情防控」停診，無法提供救治，同樣因為延誤治療時間導致離世。
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