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封城悲歌！上海氣喘病人求助遭拒身亡　爆料微博卻屢被刪

▲中國上海市為防堵疫情展開封城管控，日前卻傳出有民眾氣喘發作想向救護車借AED急救遭拒，最後延誤就醫不治身亡消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國上海市為防堵疫情展開封城管控，日前卻傳出有民眾氣喘發作想向救護車借AED急救遭拒，最後延誤就醫不治身亡消息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-31 18:37:122022-03-31 18:38:44

上海如今成為中國疫情重災區，進入封城狀態以來，中國除了面臨嚴重經濟衝擊外，還有不少防疫措施對民眾生活產生劇烈影響，光是本周就有3例因延誤醫療不治案例，病患求助無門逝世的消息引發民怨沸騰，微博上相關討論更數度遭刪除，有中國網友甚至狠酸「怎麼感覺上海的闢謠能力比處理疫情能力還強大」，為此官方稍早也正式對外致歉，並承諾已作出停職處理將對全區醫務工作人員加強教育。

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頂著過去中國防疫資優生的光環，上海過去一週內因為新冠病毒變種株的廣泛傳播開始分區管控封城，然而卻傳出管控措施不當，導致接連2例有病患求助無門延誤就醫而不治。昨（30）又有民眾透過微博表示，浦東新區一名住戶上午8點左右氣喘發作，鄰居連忙幫忙撥打救護車與警車請求派員協助，甚至跑到社區門口的警車求援，然而警車上的警員卻回應「工作地點和工作任務就在這裡，不能走，不能動」。

▲救護車上的急救員拒借AED。（圖／翻攝自微博@秋秋也是阿秀）
▲救護車上的急救員拒借AED。（圖／翻攝自微博@秋秋也是阿秀）
民眾表示，直到8點30分左右，負責做核酸檢測的醫務人員才向患者進行心肺復甦，期間甚至有一輛救護車抵達該社區，然而救護車出現後卻稱該輛車被派來救助該社區的其他病患，儘管氣喘患者家屬告知病情危，請求暫借AED（自動體外心臟去顫器）救人也遭到拒絕，甚至沒有提供任何幫助，接到原先的病人後就離開。

第二輛救護車直到9點40分才抵達社區搶救氣喘患者，不幸的是當救護人員抵達時為時已晚，氣喘居民送醫後仍不治。該篇爆料微博曝光後，掀起廣大民怨，一度擁有高達16萬次轉發與近6萬則留言，今早卻因不明原因遭刪除。

上海官方稍早也為此作出回應，當局表示浦東新區衛生健康委員會已經對此事展開調查，並稱第一輛救護車當時已準備前往醫院，加上救護員現場無法判斷該名在家中併發的氣喘患者狀況，出於先將車上急症患者送往醫院的考量，才沒有同意出借AED；上海浦東衛健委表示，對該名患者的離世深表悲痛，對急救醫生由於經驗不足、處置不當，未能及時出借AED施救患者深為抱歉，並承諾將對全區醫務工作人員加強教育。

只是這起事故已經是上海本周以來第3例延誤就醫致死的案例，此前一名上海浦東民眾的77歲父親，由於糖尿病、腎衰竭正在接受洗腎治療，每日需定時服用高血壓藥、糖尿病藥、胰島素等藥物，然而卻因為驗出陽性，接連在復旦大學附屬浦東醫院、上海君愛康復醫院與周浦醫院等轉院、等候，最後因拖延了治療時間不治；另一名上海女護士則也是突發氣喘，家屬將她送往其工作的東方醫院進行急救，但醫院急診部卻因為「疫情防控」停診，無法提供救治，同樣因為延誤治療時間導致離世。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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